Контакты
«Коммерсантъ Кавказ»
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191/б, офис 3
Телефон отдела по работе с клиентами: +7 964 905-89-13
эл. почта rek@kommersant-kavkaz.ru
Отдел редакции red@kommersant-kavkaz.ru
ООО «Магазин внимания»
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191/б, офис 3
Телефон отдела по работе с клиентами: +7 964 905-89-13
эл. почта rek@kommersant-kavkaz.ru
Отдел редакции red@kommersant-kavkaz.ru
ООО «Магазин внимания»
Александр Вашина
Генеральный директор
a.vashina@kommersant-kuban.ru
Анастасия Жирова
Директор по рекламе
azhirova@kommersant-rostov.ru
Андрей Бакеев
И.о. главного редактора
bakeev72@mail.ru