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Контакты

«Коммерсантъ Кавказ»
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191/б, офис 3
Телефон отдела по работе с клиентами: +7 964 905-89-13
эл. почта rek@kommersant-kavkaz.ru
Отдел редакции red@kommersant-kavkaz.ru
ООО «Магазин внимания»

Александр Вашина

Генеральный директор

a.vashina@kommersant-kuban.ru

Анастасия Жирова

Директор по рекламе

azhirova@kommersant-rostov.ru

Андрей Бакеев

И.о. главного редактора

bakeev72@mail.ru

Евгений Грицун

Руководитель отдела конференций

conf@rostov.kommersant.ru

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