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Заслужил доверие

Получивший срок за взятки экс-глава комитета мэрии Новосибирска выйдет по УДО

Новосибирский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыни, отбывающего срок за коррупцию. В апреле 2022 года его отправили за решетку на 5 лет и 9 месяцев по делу о взятках. Часть назначенного срока экс-чиновник отсидел в иркутской колонии строгого режима, после чего был переведен в исправительный центр Новосибирска, администрация которого поддержала прошения заключенного об УДО и дала ему хвалебную характеристику.

Дмитрия Лобыню во ФСИН охарактеризовали как человека добросовестного, аккуратного и ответственного

Дмитрия Лобыню во ФСИН охарактеризовали как человека добросовестного, аккуратного и ответственного

Фото: kprf.ru

Дмитрия Лобыню во ФСИН охарактеризовали как человека добросовестного, аккуратного и ответственного

Фото: kprf.ru

Как стало известно «Ъ-Сибирь», суд в Новосибирске удовлетворил прошение об УДО экс-главы комитета рекламы и информации мэрии 44-летнего Дмитрия Лобыни. Об этом сообщили источники.

Приговор Дмитрию Лобыне вынесли весной 2022 года. По версии следствия, глава комитета мэрии брал взятки от коммерческих фирм за согласование эскизов рекламных конструкций и выдачу разрешений на их установку. Общая сумма подношений, получение которых инкриминировалось чиновнику, составила около 900 тыс. руб. Помимо взяточничества (ст. 290 УК РФ), ему вменили в вину незаконное занятие бизнесом (ст. 289 УК РФ) и легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). В материалах дела указывается, что глава комитета мэрии с февраля 2018-го по сентябрь 2020 года через доверенное лицо участвовал в управлении фирмой, получив от ее деятельности доход более 5 млн руб. Часть полученных денег, уверено следствие, он легализовал через финансовые операции. С учетом апелляционного определения окончательное наказание составило 5 лет и 9 месяцев лишения свободы и штраф в размере 2 млн руб.

Экс-чиновника этапировали в ИК-3 строгого режима Иркутска для бывших правоохранителей и госслужащих. В июле 2024 года местный суд заменил Дмитрию Лобыне оставшийся срок на 2 года и 5 месяцев принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства. После этого Дмитрия Лобыню перевели в один из исправительных центров Новосибирска, где менее чем за полгода он получил четыре поощрения.

Уже в начале 2025 года заключенный Лобыня направил в суд прошение об УДО. В этом его поддержала администрация учреждения, дав лестную характеристику.

«К выполнению работ по благоустройству центра, участию в общественной жизни, культурно-массовых, спортивных мероприятиях относится добросовестно. На меры воспитательного характера реагирует, делает должные выводы. Законные требования администрации выполняет. Поддерживает опрятный внешний вид, в быту аккуратен. Соблюдает требования санитарии и гигиены»,— указывается в материалах ФСИН.

Кроме того, бывший чиновник выплатил штраф в размере 2 млн руб. В суд Дмитрий Лобыня представил письмо о том, что в случае положительного для него исхода разбирательства некая фирма готова взять его в штат.

По информации источников, суд ходатайство экс-чиновника удовлетворил, освободив его раньше срока на 1 год 10 месяцев и два дня. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Константин Воронов

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