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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла в I чтении штрафы до 1 млн рублей за нарушения при ремонте дорог

Госдума приняла в I чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог. В случае, если из-за нарушения пострадал человек, размер штрафа для юрлиц составит от 800 тыс. до 1 млн руб., следует из документа.

Проект поправок к ст. 3.5 и ст. 12.34 КоАП внесен на рассмотрение депутатами ЛДПР в июле 2024 года. Документ повышает штрафы для должностных лиц, ответственных за ремонт дорог, до 40-50 тыс. руб. (сейчас 20-30 тыс. руб.), для юридических лиц — до 400-600 тыс. руб. (сейчас 200-300 тыс. руб.).

Если нарушение повлекло вред здоровью участников ДТП, штраф для должностных лиц составит 100-200 тыс. руб. (сейчас 50-100 тыс. руб.), для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. (сейчас 400-500 тыс. руб.).

В пояснительной записке авторы ссылаются на рост аварийности. Часть ДТП, считают депутаты, происходят из-за нарушений, которые допускают ответственные за ремонт и содержание дорог организации.

Полина Мотызлевская

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