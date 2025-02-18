Обвиняемым в подготовке диверсии в воинской части запросили большие сроки

Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве в прениях сторон прокуратура запросила наказания для братьев Матвея и Тимофея Мельниковых, учившихся в Дмитровском филиале МГТУ имени Баумана, и их предполагаемого сообщника Юрия Михеева. Все они обвиняются в подготовке диверсии (ст. 281 УК РФ) в воинской части, расположенной в Дмитровском районе Подмосковья.

По версии следствия, в 2023 году Матвей Мельников в одном из Telegram-каналов познакомился с сотрудником ГУР Минобороны Украины, который предложил молодому человеку сначала проникнуть на территорию воинской части и сфотографировать там технику, а затем поджечь машины связи и снять акцию на видео. Злоумышленники, по материалам дела, запаслись всем необходимым для совершения диверсии, но их планы нарушили сотрудники ФСБ.

Прокуратура предложила суду приговорить Матвея Мельникова к 21 году колонии, Тимофея Мельникова — к 20 годам, Юрия Михеева — к 7 годам. По мнению надзора, первые четыре года из своего срока каждый должен провести в тюрьме.

Подробнее о деле читайте в материале «Диверсия как вступительный экзамен».

Алексей Соковнин