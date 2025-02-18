Песков: переговоры РФ и США не повлияют на сотрудничество Москвы и Тегерана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана не связано с интенсивностью российско-американских отношений. Так он ответил на вопрос журналиста о позиции Кремля в случае, если президент США Дональд Трамп захочет завершения сотрудничества России с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как подчеркнул пресс-секретарь, Москва ценит партнерство с Тегераном и намерена его укреплять, в том числе помогая решать вопросы иранской ядерной программы. «Процесс сотрудничества Москвы и Тегерана не связан с направлением российско-американских отношений»,— сказал Дмитрий Песков в беседе с агентством IRNA.

Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре в том числе обсуждали иранскую ядерную программу. Но, по словам Дмитрия Пескова, среди ключевых тем диалога было улучшение российско-американских отношений.

Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоится встреча российской и американской делегаций. Российскую сторону на переговорах представят глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Со стороны США на встречу прибудут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Подробнее о грядущих переговорах РФ и США — в материале «Ъ».