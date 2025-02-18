Вклады жителей Татарстана в банках превысили 1,2 трлн рублей

Объем банковских вкладов жителей Татарстана достиг 1,2 трлн руб. к началу 2025 года, увеличившись за год на 26%. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Национального банка по Республике Татарстан.

Более 96% сбережений татарстанцы хранят в национальной валюте, чему способствовали высокие ставки по вкладам. По словам управляющего Отделением Нацбанка по РТ Марата Шарифуллина, текущие банковские ставки позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и увеличить их.

Кроме того, в республике на 41% выросла сумма средств на счетах эскроу, достигнув 164 млрд руб. Эти деньги предназначены для покупки жилья в строящихся домах.

В приведенной статистике не учитываются средства на счетах эскроу.

Анар Зейналов