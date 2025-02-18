Прокуратура Туапсе помогла участнику СВО получить выплату

Туапсинская межрайонная прокуратура помогла участнику специальной военной операции получить положенную выплату в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проверка показала, что местный орган власти не перечислил деньги, хотя у участника спецоперации были основания для получения выплаты. В результате принятых мер прокурорского реагирования военнослужащему выплачена единовременная материальная помощь в размере 200 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Алина Зорина