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Прокуратура Туапсе помогла участнику СВО получить выплату

Туапсинская межрайонная прокуратура помогла участнику специальной военной операции получить положенную выплату в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проверка показала, что местный орган власти не перечислил деньги, хотя у участника спецоперации были основания для получения выплаты. В результате принятых мер прокурорского реагирования военнослужащему выплачена единовременная материальная помощь в размере 200 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Алина Зорина

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