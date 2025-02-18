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Коммерсантъ FM
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В Торонто из перевернувшегося самолета Endeavor Air извлекли 15 пострадавших

В результате инцидента с самолетом CRJ-900LR американской авиакомпании , который перевернулся вверх дном при посадке в международном аэропорту Торонто, пострадали, по последним данным, 15 человек, сообщает NBC.

Из 15 пострадавших: 12 получили получили легкие травмы, их доставили на машинах скорой помощи в медучреждения; еще один пострадавший — ребенок — был доставлен в детскую больницу (степень травм неизвестна); еще двое — мужчина 60 лет и женщина 40 лет — в критическом состоянии на вертолете доставили в ближайший травматологический центр.

По данным управления гражданской авиацией США, рейс 4819 авиакомпании Delta Airlines, выполнявшийся компанией Endeavor Air, следовал из Миннеаполиса (город на севере США) в Торонто. Он потерпел крушение около 14:45 по местному времени (22:45 мск).

Самолет перевернулся вверх дном, но по какой причине, пока не ясно. Во время инциденте скорость ветра составляла 20–30 миль в час, порывы достигали 40 миль в час. На борту самолета находилось 80 человек. По данным полиции, все живы, но число пострадавших пока уточняется.

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