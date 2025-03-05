Ювелирное искусство сохраняет верность анималистике на протяжении столетий. Старейшие ювелирные дома украшали свои колье, кольца и браслеты знаковыми для их наследия существами весь ХХ век. А в последние несколько лет украшений с животными становится все больше, выбор персонажей — разнообразнее, и изображаются они натуралистичнее, чем раньше. В этом году «звериную» серию из кольца в виде жирафа, дельфина и лягушек, а также броши-лягушки представил и ювелирный бренд Mercury.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брошь, розовое золото, цавориты, аметисты, кошачий глаз

Фото: Mercury Брошь, розовое золото, цавориты, аметисты, кошачий глаз

Фото: Mercury

Законодательницей моды на украшения с животными, не входящими в классический ювелирный пантеон (бабочек и птиц), можно считать мексиканскую актрису Марию Феликс. Она была без ума от украшений в виде рептилий и в 1975 году явилась в парижский ювелирный бутик с живым крокодильчиком, чтобы вдохновить мастеров на следующий заказ: дама хотела, чтобы дизайн нового колье в виде крокодила был максимально реалистичным. Феликс ассоциировала себя с рептилиями как символами независимости и свободы и сделала их ювелирные копии своими фирменными драгоценностями. Пантера же получила прописку в ювелирном зверинце, удостоившись благосклонности герцогини Виндзорской: Уоллис Симпсон ассоциировала себя с пантерой как символом мужества, силы и решимости. А филантропа и светскую львицу Ребекку Харкнесс, хорошую подругу художника Сальвадора Дали, привлекала символика обновления и силы морской звезды, которая отращивает свои конечности в случае их потери. Харкнесс владела несколькими украшениями, созданными Дали, в том числе брошью-морской звездой.

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Украшения в виде животных сохраняют популярность, и ее старательно культивирует новое поколение дизайнеров. При этом высокое ювелирное искусство продолжает изображать животных буквально. Сложные в исполнении украшения — это не намек на крыло бабочки или павлинье перо с бриллиантами, а узнаваемые, объемные фигурки животных, и не всегда тех, чьи живые прототипы считаются красивыми. Ювелиры предлагают клиентам украсить себя бриллиантовым северным медведем, изумрудным крокодилом, сапфировой газелью, коалой, туканом, питоном. И, казалось бы, не самые элегантные части звериных тел — чешуя змеи, крылья цикады или тонкие ноги древесной лягушки — преображаются, будучи воспроизведены в золоте и драгоценных камнях.

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В ювелирном зверинце Mercury уже имеются стрекоза и золотая рыбка, и анималистичная тема получила дальнейшее развитие в изображениях лягушек, жирафа и дельфина. Лягушку с древности считают символом трансформации, плодородия и возрождения, поэтому ее любят воплощать в драгоценных материалах и назначали на роль личного тотема с древних времен и на всех континентах. В новой серии Mercury лягушка выступила в виде кольца из белого золота с бриллиантовой кожей и изумрудными глазами или с кожей из цаворитов и бриллиантовыми глазами. А на лацкан жакета, платье, сумочку, пояс или прическу можно приколоть брошь-лягушку из розового золота с паве из цаворитов и инкрустацией выпуклыми гладкими аметистами и кошачьим глазом. Кольцо-дельфин из белого золота с бриллиантовым паве напомнит о море, скорости и свободе, а кольцо в форме головы жирафа из желтого золота с бриллиантами, сапфирами и оникса — о лете и путешествиях в далекие страны.

Екатерина Зиборова