Грот не разевай

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования оператора Кунгурской пещеры, ООО «Сталагмит-Экскурс», признав незаконным решение краевого минимущества о расторжении договора аренды участка возле природного объекта. Через спорный надел проходят экскурсионная тропа и входной туннель в пещеру. В министерстве считают, что общество нарушило условия договора в части использования участка по целевому назначению — для рекреационных целей. В частности, на нем находятся несколько капитальных зданий, а разрешения на их строительство общество не получало. Суд согласился с мнением ООО, что расторжение договора возможно только в судебном порядке, а объекты были построены задолго до заключения договора. Эксперты полагают, что шансы расторгнуть договор через суд крайне низкие.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Спорное уведомление министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, которое оспаривало ООО «Сталагмит-Экскурс», было вынесено 14 июня прошлого года. Этим документом госорган расторг с обществом договор аренды земельного участка площадью чуть больше 4,6 га, на территории которого, помимо прочего, находится и входной туннель в Кунгурскую ледяную пещеру. Как следует из материалов дела, договор аренды был заключен 23 марта 2023 года на десять лет для использования земли в рекреационных целях в установленных границах. После осмотра участка министерство посчитало, что он не используется по назначению, поскольку на его территории расположены здания платного туалета 1983 года постройки, а также два сооружения, где расположены мангал и прокат одежды. Сам участок относится к землям особо охраняемых территорий и объектов, а разрешения на строительство объектов арендатор не получал. Нахождение на нем «посторонней» недвижимости является нарушением и основанием для расторжения договора.

Кунгурская ледяная пещера — одна из основных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100–150 тыс. туристов. ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В 2007 году компания получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке ООПТ «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера».

В ООО «Сталагмит-Экскурс» с выводами госоргана не согласились. По мнению общества, договор может быть расторгнут только в судебном порядке, поскольку заключен на аренду публичного участка и на срок более пяти лет. Также заявитель указал, что два сооружения, которые использовались для размещения горной службы и проката одежды, являются некапитальными объектами и уже демонтированы. Остальные были построены задолго до заключения договора аренды. Сейчас они расположены на соседнем участке, который находится в собственности оператора.

В итоге суд с доводами ООО согласился. Также в решении отмечается, что поскольку капитальные объекты были построены еще во времена СССР, их нахождение на участке не может трактоваться как существенное нарушение условий договора аренды. При этом Градостроительный кодекс, которым была установлена обязанность получения разрешения на строительство объектов и ввод их в эксплуатацию, был принят только в 2004 году. Действующее законодательство не запрещает арендатору пользоваться законно построенными объектами.

В министерстве сообщили, что решение будет обжаловано.

Отметим, это не единственный спор относительно Кунгурской пещеры. В январе этого года «Сталагмит-Экскурс» обратился с заявлением к минимуществу с требованием признать незаконным отказ в утверждении границ земельного участка. Также с осени прошлого года ООО обжалует решение минприроды края о проведении внеплановой проверки, а также предписание Западно-Уральского управления Рос­технадзора и решение ведомства о привлечении компании к административной ответственности. Ни одно из этих заявлений по существу пока не рассмотрено.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан полагает, что перспективы добиться расторжения договора аренды в рамках другого судебного спора крайне низкие. По его мнению, суд детально исследовал все обстоятельства и фактически установил отсутствие существенных нарушений договора со стороны «Сталагмит-Экскурс». «Для успешного расторжения договора в новом процессе министерству потребовалось бы представить доказательства новых существенных нарушений, возникших после рассмотрения данного дела. При этом они должны быть действительно существенными и документально подтвержденными,— объясняет эксперт.— Учитывая, что арендатор уже продемонстрировал готовность устранять замечания и имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления своей деятельности, успешное оспаривание договора представляется маловероятным».

Дмитрий Астахов