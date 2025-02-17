Чего за котел

На площадке Газпром­банка опубликовано объявление о продаже имущественного комплекса двух действующих котельных в Нытве. Теплогенерирующий актив площадью 1,1 тыс. кв. м оценен в 51,9 млн руб. Объекты были построены в 2018 году по соглашению между краевым правительством и «Газпромом». Общий объем инвестиций в проект составил порядка 670 млн руб. Ранее холдинг планировал создать собственную сеть котельных, чтобы снизить задолженность по поставкам газа среди предприятий коммунального комплекса. По мнению экспертов, объекты для «Газпрома» убыточны.



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АО «Газпром Теплоэнерго» выставило на торги две действующие котельные в Нытвенском районе Пермского края. Как свидетельствует информация на электронной площадке Газпром­банка, на аукцион представлены теплогенерирующие объекты с сетями инженерно-технического обеспечения и объектами движимого имущества, включая специализированное оборудование. Одноэтажные здания котельных общей площадью 1,1 тыс. кв. м расположены на шести земельных участках, принадлежащих АО «Газпром Теплоэнерго» на правах аренды. Одна из котельных находится на ул. Матигорова и обеспечивает теплоснабжение левобережной части города. Мощности второй котельной, на проспекте Металлургов, распространяются на правобережную часть. Оба объекта оснащены водогрейными котлами марки Bosch.

Согласно опубликованной документации, недвижимое и движимое имущество, входящее в актив, передано в аренду дочерней структуре АО «Газпром Теплоэнерго» — ООО «Газпром теплоэнерго Киров» на десять лет по договорам, которые будут расторгнуты на момент заключения договора купли-продажи лота. Начальная цена объекта — 51,9 млн руб. без учета НДС, при этом минимальная цена реализации составляет 56 млн руб. Торги намечены на 19 февраля.

В пресс-службе АО «Газпром Теплоэнерго» на запрос «Ъ-Прикамье» относительно продажи актива оперативно не ответили.

Еще в 2013 году руководство региона договорилось с «Газпромом» об участии компании в развитии тепло­энергетики Пермского края. Компания решила строить собственную сеть котельных, чтобы снизить задолженность по поставкам газа среди предприятий коммунального комплекса. Пилотной площадкой была объявлена Нытва, где для замещения устаревшей котельной были построены две новые (лево- и правобережная). Установленная мощность каждой — 32 МВт, общая стоимость составила 670 млн руб. Котельные были построены еще в начале 2018 года, однако их долго не могли ввести в эксплуатацию. Сначала стороны не могли договориться о сроке возврата инвестиций, но потом достиг­ли консенсуса. В декабре 2019 года была пущена левобережная котельная, правобережная начала работу осенью 2020-го.

Позже появлялись планы по расширению географии сетей котельных. Объекты теплогенерации «Газпром» планировал обустроить в Чусовом и Лысьве. Тогда источник «Ъ-Прикамье» сообщал, что рассматриваются варианты как строительства новых котельных, так и реконструкции старых, однако эти планы остались лишь на стадии обсуждения.

Бывший вице-премьер Прикамья Антон Удальев полагает, что «Газпром Тепло­энерго» отказывается от котельных, так как считает их непрофильным и убыточным активом. «Ресурсоснабжающей компанией выступало местное унитарное предприятие, которое занималось транспортировкой тепловой энергии по сетям. Соответственно, расплачиваться с „Газпромом“ должны были не потребители, а единая структура — МУП. Вероятно, в итоге та сумма, которую должны были получать газовики, доходила к ним в меньшем объеме в связи с потерями на сетях и неполной оплатой со стороны потребителей»,— пояснил эксперт.

По мнению господина Удальева, учитывая наличие качественных котлов и другой используемой на объекте инфраструктуры, стоимость объекта весьма занижена. Поэтому могут быть два результата продажи котельных: либо имущество выкупят власти, либо в Нытвенский округ зайдет крупный игрок рынка теплоснабжения, который уже успел зарекомендовать себя в других территориях. «Для компаний с небольшой капитализацией эта история может стать довольно рискованной, так как, скорее всего, покупателю придется вложить большой объем финансовых средств в операционную деятельность, в том числе в связи с возможным ненормативным состоянием сетей у транспортировщика тепловой энергии»,— отметил Антон Удальев.

Источник «Ъ-Прикамье» полагает, что заниженная цена на теплогенерирующий объект может привлечь недобросовестных покупателей. «Местным властям нужно более внимательно подойти к вопросу реализации комплекса»,— подчеркнул собеседник.

Анастасия Леонтьева