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Районы насытились торгцентрами

В Москве пустует заметное число площадей в небольших объектах

Активное строительство в Москве торговых центров районного формата привело к перенасыщению рынка. В таких объектах уровень свободных площадей достиг почти 11%, что заметно выше, чем в более крупных комплексах. Небольшим центрам в столице приходится конкурировать за покупателей с магазинами на первых этажах новых жилых комплексов и маркетплейсами.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

К началу 2025 года объем свободных площадей в московских торгцентрах районного формата (средняя площадь — 5 тыс. кв. м) снизился всего на 0,4 процентного пункта (п. п), до 10,9%, подсчитали в консалтинговой компании CMWP. В то же время в объектах других форматов уровень вакантных помещений сократился чуть заметнее: в центрах средней площадью 14 тыс. кв. м — на 2,8 п. п, до 4,9%, в моллах, где в среднем 45 тыс. кв. м,— на 1,5 п. п, до 3,6%, добавляют в консалтинговой компании CORE.XP.

В последнее время девелоперы стали чаще строить в Москве торгцентры районного формата, так как затраты на них ниже, в отличие от более крупных объектов. Активное строительство таких торговых комплексов и привело к росту свободных площадей, считает партнер консалтинговой компании Nikoliers Анна Никандрова. В то же время ввод крупноформатных торговых объектов приобрел точечный характер (см. “Ъ” от 28 ноября 2024 года).

В 2024 году на долю центров районного формата пришлось около 79% от общего объема нового строительства, подсчитала руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. По ее словам, на ситуацию повлияло активное развитие локальных ритейлеров и брендов из дружественных стран, нуждающихся сейчас в новых помещениях под магазины. В текущем году, прогнозирует эксперт, спросом будут пользоваться торговые комплексы с арендуемой площадью 40–50 тыс. кв. м.

Кроме того, трафик в районных торгцентрах слишком мал, поэтому потенциальные арендаторы все чаще делают выбор в пользу больших объектов, отмечает руководитель департамента маркетинговых исследований CMWP Андрей Шувалов. По его данным, малоформатные объекты посещает около 10–15 тыс. человек в день, в то время как трафик крупных торгцентров — 40–60 тыс.

Сейчас заполняемость районных торгцентров в Москве в большей степени обеспечивают городские организации, например центры госуслуг, отмечают в CORE.XP. Площади в объектах малого формата также арендуют заведения общепита и продавцы товаров повседневного спроса, добавляет директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева. Однако все больше покупателей предпочитают пользоваться маркетплейсами для заказа подобной продукции, что также снижает трафик в таких комплексах, поясняют в CORE.XP.

Если тренд на ввод малоформатных торгцентров в будущем продолжится, то расхождение между количеством свободных помещений в них и крупных торговых комплексах увеличится еще больше, прогнозирует госпожа Хакбердиева. Ввод небольших объектов в перспективе будет увеличиваться за счет их строительства в том числе в составе транспортно-пересадочных узлов, говорит Анна Никандрова. По ее словам, стоит учесть активный ввод предложения помещений стрит-ритейла в составе жилых комплексов, которые являются главным конкурентом районных торгцентров. По ее подсчетам, за прошлый год в составе ЖК в Москве было введено 370 тыс. кв. м коммерческих помещений, тогда как торговых помещений — 173 тыс. кв. м.

София Мешкова

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