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Коммерсантъ FM
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Коммерция выходит на площади

Крупные торгцентры дождались ввода в строй

Средняя площадь новых торговых центров, которые появятся в Москве в будущем году, увеличится вдвое, а в регионах — в полтора раза, прогнозируют консультанты. Это могло бы означать разворот существующей тенденции по запуску в эксплуатацию девелоперами в основном небольших объектов районного формата. Однако причина ожидаемого роста средней площади — завершение в 2025 году строительства большей части крупных торгцентров, которое было приостановлено более двух лет назад.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из прогнозов консалтинговой компании CMWP, по итогам 2025 года средняя площадь торгцентров Москвы увеличится более чем в два раза год к году, до 31,2 тыс. кв. м, в регионах — в полтора раза, до 22 тыс. кв. м. Похожие ожидания и у аналитиков Nikoliers: по их данным, в будущем году средняя площадь торгового объекта вырастет на 26% год к году, до 16,2 тыс. кв. м, в регионах — на 14%, до 14,7 тыс. кв. м.

Последние два года в эксплуатацию вводились исключительно малоформатные объекты, констатирует директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова. Но прогнозируемое на 2025 год увеличение средней площади торгцентров не связано с кардинальным изменением сложившейся тенденции. В следующем году на рынок выйдут объекты, запуск которых переносился с 2022 года из-за нестабильной политической и экономической ситуации, поясняет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

В целом по стране интерес девелоперов к небольшим торгцентрам районного формата сохраняется из-за относительно низкой стоимости строительства и высокого спроса со стороны потребителей, отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Строительство крупноформатных объектов имеет точечный характер, в основном в составе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и многофункциональных комплексов (МФК), имеющих высокий трафик, констатирует руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова.

Так, в 2025–2026 годах в Москве откроются МФК «Олимпийский» общей площадью 180 тыс. кв. м с торговой частью и торгцентр на 58 тыс. кв. м в составе ТПУ «Селигерская». В Санкт-Петербурге заявлен ко вводу в 2025 году Hollywood (150 тыс. кв. м), в Екатеринбурге — «Золотой» (140 тыс. кв. м).

По прогнозам руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Полины Афанасьевой, к концу 2025 года доля малоформатных объектов в общем объеме нового строительства Москвы снизится до 14,2% против 38,5% в этом году.

Несмотря на высокий уровень вакансии в столичных торгцентрах, у качественных объектов с хорошей транспортной доступностью высокие показатели заполняемости уже на момент открытия, отмечает Екатерина Ногай. В Москве доля свободных площадей в таких объектах по итогам января—сентября 2024 года составила 6,9%, сократившись на 0,3 процентного пункта, подсчитали в Nikoliers. Стоит также учитывать, что крупные ритейлеры столкнулись с дефицитом подходящих площадей в хороших локациях, добавляет госпожа Ногай.

Посетители стали чаще ходить в аутлеты

В то же время по итогам 2025 года объем ввода торговой недвижимости в России снизится на 30% год к году, до 350 тыс. кв. м, прогнозируют в IBC Real Estate и Parus Asset Management. Такая тенденция сохранится на горизонте ближайших трех лет, уточняют аналитики. По словам Ирины Царьковой, строительство новых объектов замедляет рост себестоимости строительства, высокая ключевая ставка ЦБ и подорожание проектного финансирования.

София Мешкова

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