Сегодня исполняется 43 года президенту Российской ассоциации производителей удобрений, члену бюро правления РСПП Андрею Гурьеву

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Андрей Гурьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РСПП Александр Шохин:

— Уважаемый Андрей Андреевич, поздравляю Вас с днем рождения! Ваш неординарный талант руководителя, умение мыслить глобально и современно лежат в основе достижений возглавляемой Вами ассоциации, объединяющей ключевых игроков индустрии минеральных удобрений. Ваши профессионализм, работоспособность и преданность делу способствуют динамичному развитию не только отрасли, но и всей отечественной промышленности, укреплению продовольственной безопасности страны. Важную работу Вы проводите на площадках РСПП, где как член бюро правления союза и председатель одного из ключевых комитетов курируете тематику корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, координируете работу по профилактике заболеваемости в трудовых коллективах и территориях присутствия компаний. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

8 марта исполняется 53 года члену бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрею Мельниченко

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Мельниченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев:

— Уважаемый Андрей Игоревич! В государственных и деловых кругах самых разных стран Вы пользуетесь большим уважением не только как успешный предприниматель, но и как общественный деятель и благотворитель. Возглавляя комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, Вы последовательно выступаете за системный и взвешенный подход к вопросам изменения климата и участию России в глобальном диалоге по этой повестке. При Вашем непосредственном участии сложилось плодотворное сотрудничество между органами власти и деловым сообществом по развитию национального углеродного регулирования, созданию инфраструктуры для климатических проектов, поддержке научных исследований в области климата. Примите искренние пожелания новых успехов в самых масштабных проектах, неисчерпаемых сил и энергии в работе на благо нашей страны и ее экономики. Благополучия и счастья вам и вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»