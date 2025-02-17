Посещение Эрмитажа в День защитника Отечества сделают бесплатным
С 2025 года посещение Главного музейного комплекса и Главного штаба Эрмитажа в День защитника Отечества (23 февраля) будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ
Оформить бесплатные билеты можно заранее на официальном сайте или в кассах музея непосредственно в день посещения. Ближе к акции будет предоставлена возможность бронирования в несколько этапов. Также отмечается, что в 2025 году Эрмитаж подготовил к празднику специальную программу.
В этот день, 17 февраля, напомнили в пресс-службе Смольного, Государственный Эрмитаж отмечает свой «второй» день рождения. Все дело в том, что 17 февраля 1852 года Указом Императора Николая I музей открыли к посещению для широкой публики.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургским пенсионерам будут начислять по 1500 рублей на посещение музеев.