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Коммерсантъ FM
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Депутаты поучились у школьников

Старшеклассники попросили парламентариев воздержаться от цензуры

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) провела 17 февраля в Госдуме круглый стол, посвященный гармоничному воспитанию подрастающего поколения. Депутаты и эксперты привычно анонсировали и обсуждали разнообразные патриотически-идеологические инициативы, однако главными героями мероприятия оказались приглашенные школьники, неожиданно проявившие весьма критический настрой.

К высказанным Сергеем Мироновым (на экране справа) и другими участниками круглого стола планам по усилению воспитательной работы некоторые школьники отнеслись весьма критически

К высказанным Сергеем Мироновым (на экране справа) и другими участниками круглого стола планам по усилению воспитательной работы некоторые школьники отнеслись весьма критически

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

К высказанным Сергеем Мироновым (на экране справа) и другими участниками круглого стола планам по усилению воспитательной работы некоторые школьники отнеслись весьма критически

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В гости к депутатам, согласно анонсу мероприятия, должны были прибыть не «обычные» дети, а целый «актив школьного управления» столичной школы №1357, где уже 20 лет практикуют «механизмы воспитания гармонично развитой, патриотичной личности, нацеленной на достижение общественного блага». На поверку «патриотичными личностями» оказались обыкновенные старшеклассники, явно не привыкшие к длительным совещаниям: уже через час после начала круглого стола они шепотом мечтали о предстоящем походе в ближайшую пиццерию и пробежке по торговому центру «Охотный Ряд». Хотя вдумчиво покивать, когда собравшиеся патриоты принимались ругать вражеское влияние, просачивающееся в том числе с прилавков и из меню фастфуда, ребята все же не забывали.

Впрочем, нашлись среди рассуждавших о непростых материях ораторов и те, кто сумел увлечь публику по-настоящему. Мастер-класс дал лидер СРЗП Сергей Миронов, подобравший для молодежи подходящий назидательно-ласковый тон. «В 90% школ учителя загружены всякой бюрократической ерундой, и нет у них времени посидеть, просто пообщаться с вами»,— посетовал политик. И все-то вам, молодым, видится иначе, чем нам, и все-то у вас впереди, тогда как у нас, взрослых, остался только опыт и шишки, негромко рассуждал господин Миронов, которому 14 февраля исполнилось 72 года. «Но вы критически относитесь к миру!» — похвалил он школьников и призвал собравшихся послушать, как именно подросткам видится этот самый мир.

Молодежь поначалу тушевалась и переводила стрелки на самого Сергея Миронова, но потом «разогрелась» и разоткровенничалась. Ярче всех, «как бы косо ни смотрела наша администрация», выступил 11-классник Петр, который раскритиковал и «не доведенные до конца» реформы системы образования, и непонятные учебные пособия, продираться сквозь которые построчно приходится при помощи педагогов. Лидер СРЗП в ответ как мог обнадежил смелого юношу, напомнив, что решения об индексации пенсий работающим пенсионерам и о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, о необходимости которых годами говорили эсеры, в конце концов были приняты думским большинством. «Поэтому, когда вам говорят "никогда ЕГЭ не отменим" — никогда не говори "никогда"»,— многозначительно посоветовал политик. Его поддержала зампред комитета Думы по просвещению Яна Лантратова, заверившая, что «с начала СВО» ситуация с учебниками уже начала меняться в лучшую сторону.

Следующий всплеск «критики снизу» случился по завершении устроенного экспертами тематического ликбеза, перемежавшегося анонсами разнообразных воспитательных нововведений (вроде возвращения государственной идеологии или ограничения «деструктивного контента»). «Вы так много говорите о воспитании! — воскликнул один из ребят.— Но речь-то о национальном благосостоянии, чтобы у родителей было время не только работать, но и общаться со своими детьми!» А точку в дискуссии поставил тот же старшеклассник Петр, кажется, особенно близко к сердцу воспринявший некоторые из обещанных инициатив. «Я прошу вас не создавать цензурных комитетов, как в Советском Союзе»,— отчеканил школьник, припомнив опыт взаимодействия царской и советской власти с талантливыми вольнодумцами. «Да, есть много деструктивных произведений, но они в массах не ходят»,— заверил молодой человек. «И запретить депутатам запрещать?» — улыбнулась в ответ Яна Лантратова. «Именно»,— без улыбки кивнул старшеклассник.

Григорий Лейба

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