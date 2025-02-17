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Суд исключил водные объекты из земель СХП «Раевское» в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края признал отсутствующим право собственности ООО «Сельскохозяйственное предприятие “Раевское”» на участки с реками Цевкая и Маскага. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Исключить водные объекты из границ территории предприятия в пределах береговой полосы потребовало Росимущество. Согласно материалам дела, речь идет об участках площадью 108 и 43 гектара сельскохозяйственного назначения в станице Раевская.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре 2023 года суд наложил запрет на регистрационные действия с участками по ходатайству МТУ Росимущества. Однако 5 июля 2024 года обеспечительные меры были отменены.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», СХП «Раевское» зарегистрировано в 2008 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — выращивание винограда. Бенефициаром является Константин Мавриди. Выручка по итогам 2023 года составила 118 млн руб., чистый убыток — 35 млн руб.

«Решение суда об отмене обеспечительных мер более чем обосновано и мотивировано, и это подкрепляется тем, что основное решение по делу уже вступило в законную силу и не было обжаловано сторонами. Кроме того, сохранение обеспечительных мер в данном случае не только не способствует достижению целей правосудия, но и препятствует исполнению вступившего в законную силу судебного акта»,— прокомментировал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», предпринимателю Константину Мавриди удалось добиться в суде исключения своего участка в микрорайоне Южная Долина в Новороссийске из перечня особо ценных сельхозугодий. На спорной территории площадью 36 га бизнесмен планировал построить индивидуальные дома для продажи. Однако выяснилось, что в 2006 году массив распоряжением губернатора Кубани был наделен особым статусом, а спустя 12 лет в генеральный план города внесли изменения, которые разрешили застройку территории.

Алена Воробьева

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