Власти Свердловской области выделили 2,3 млрд руб. на ремонт муниципальных дорог

В Свердловской области выделили 2,3 млрд руб. на ремонт и реконструкцию улиц 13 муниципалитетам, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Качканарскому муниципальному округу выделили 257,8 млн руб. на продолжение реконструкции ул. Тургенева, дороги от ул. Набережной до перекрестка по направлению к лыжероллерной трассе «Звездочка» – там обустроят тротуары вдоль коллективных садов. Также отремонтируют участки ул. Октябрьской и ул. Кирова.

Краснотурьинску выделено 152,5 млн руб. на софинансирование капитального ремонта ул. Чкалова и ул. Октябрьской. Красноуфимский муниципальный округ получит 67,6 млн руб. для продолжения капитального ремонта ул. Луговой и ул. Советской в селе Криулино. По этим улицам ездит общественный транспорт, а также через них проходят транзитные маршруты до деревень Банное и Чигвинцево, поселков Сарана и Пудолинговый.

Невьянскому муниципальному округу выделили 152 млн руб. на капитальный ремонт ул. Горького и ул. Свердлова в селе Шайдуриха. Ирбитский МО получит 65,7 млн руб. на капремонт ул. Заречной и ул. Свердлова в селе Знаменское. Помимо этого, Алапаевску на ремонт улиц выделили 167,8 млн руб., Верхней Пышме — 300,4 млн руб., Ирбит получит 115 млн руб., Каменск-Уральский – 400 млн руб., Каменский муниципальный округ – 100 млн руб. Также Серовский муниципальный округ получит 367,8 млн руб., Верхотурье – 38,3 млн руб, Сысертский муниципальный округ – 124,7 млн руб.

Анна Капустина