Назначен новый председатель Бардымского суда

Указом президента РФ председателем Бардымского райсуда назначен Ильдар Фазлиахметов. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, в этой должности он сменил Константина Илибаева, который завершил судейскую карьеру и ушел в почетную отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский краевой суд Фото: Пермский краевой суд

Ильдар Фазлиахметов родился в 1986 году в Чайковском. В 2009 году окончил Академию управления «ТИСБИ» по специальности юриспруденция. По юридической специальности господин Фазлиахметов работает 15 лет. Имеет пятый квалификационный класс судьи.