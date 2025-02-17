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Назначен новый председатель Бардымского суда

Указом президента РФ председателем Бардымского райсуда назначен Ильдар Фазлиахметов. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, в этой должности он сменил Константина Илибаева, который завершил судейскую карьеру и ушел в почетную отставку.

Фото: Пермский краевой суд

Фото: Пермский краевой суд

Ильдар Фазлиахметов родился в 1986 году в Чайковском. В 2009 году окончил Академию управления «ТИСБИ» по специальности юриспруденция. По юридической специальности господин Фазлиахметов работает 15 лет. Имеет пятый квалификационный класс судьи.

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