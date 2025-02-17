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Коммерсантъ FM
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Администратора Telegram-канала задержали по делу о вымогательстве 16 млн рублей

Сотрудники МВД в Подмосковье задержали администратора Telegram-канала, который требовал деньги у кредитных организаций за нераспространение ложной информации. Он подозревается в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фото: МВД

Фото: МВД

Следствие установило, что злоумышленники публиковали в своем Telegram-канале сведения о том, как банки якобы переводят деньги с сайтов нелегальных интернет-казино. Они обратились к руководству одной из компаний и потребовали ежемесячно переводить им 0,5 биткойна на криптокошелек. За это они должны были не распространять ложную и дискредитирующую информацию. В сумме представители фирмы перечислили вымогателям более 16 млн руб.

При задержании оперативники нашли список организаций, которым выдвигались такие же угрозы. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также у него изъяли телефоны и компьютерную технику. Полицейские устанавливают личности остальных участников схемы.

ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что задержанный — администратор Telegram-каналов «Платежный щит» и «Финдозор». Потерпевшей компанией оказалось ООО «Пейселекшен». Отмечается, что криптовалюту переводили на кошелек украинской криптобиржи WhiteBit.

Никита Черненко

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