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«У отельеров формируется ощущение колоссального спроса»

Дмитрий Богданов — об увеличении стоимости отдыха в Сочи

С начала 2025 года Сочи, по информации городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы, уже посетили более 700 тыс. туристов. На лето стоимость раннего бронирования на 15–20% выше, чем годом ранее, а средняя стоимость недели летнего отдыха в Большом Сочи при бронировании в январе начинается от 40–60 тыс. руб. на двоих, приводит данные Ассоциация туроператоров России (АТОР). Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов пояснил «Ъ-Сочи», чем вызван рост цен и каким на сочинском побережье будет летний сезон.

Фото: предоставлено автором

«В последнее время появилась мода на прямые продажи, некоторые отели отказываются сотрудничать с турфирмами. Что делает в этом случае турист? Берет и отправляет заявки сразу в 15 мест размещения. Но приедет-то он в один отель. Однако у отельеров формируется ощущение колоссального спроса, что сразу завышает их ожидания и провоцирует рост цен. Стоимость проживания в сочинских отелях уже сейчас выросла на 15-25% по сравнению с прошлым годом.

Спрос на отдых в Сочи растет и из-за событий в Анапе. Есть определенный процент мнительных туристов, которые уже забронировали отели в Сочи, Кавминводах, Крыму. Но подавляющее большинство — примерно 60-70% из числа любителей отдыха в Анапе — пока просто ждет развития ситуации, и решение будет принимать в конце февраля или в марте. Я уверен, что сезон в Анапе состоится. Он активно начнется традиционно в середине июня. Просто цены будут ниже.

Многие ошибочно думают, будто у отелей много денег. На самом деле это совсем не так. В Сочи доля успешных предприятий в сегменте HoReCa действительно подросла. Но с другой стороны растет и количество самих отелей, обостряется конкуренция. В том числе, в премиальном сегменте. В центре Сочи в марте откроется пятизвездный отель. Еще один новый отель готовится к запуску в мае.

Плюс постоянно увеличиваются издержки. Дорожают поставки продуктов, сильно выросла стоимость наемного труда. Усиливается администрирование со стороны государства. При этом муниципалитеты, как и сами отели, никак не участвуют в формировании турпотоков. Отдельно взятый отель не может этого себе позволить — для этого там не хватает ни нужных специалистов, ни ресурсов.

В советское время проводилась четкая политика — меньше отелей, больше санаториев. Была важна круглогодичная занятость сотрудников и круглогодичная забота о здоровье граждан. Сейчас позиционирование курортов как таковое отсутствует. А это нарушение одной из заповедей бизнеса — “отличайся или умри”. В Сочи есть неплохие примеры формирования уникальности, но это 1-2% рынка.

Тем не менее перспективы предстоящего летнего сезона с точки зрения заполнения туристами я оцениваю как очень хорошие, если не случится никаких форс-мажоров. При этом ряд отелей и санаториев столкнется с проблемой дефицита кадров. Из-за возросшей аренды жилья в Сочи количество желающих приехать работать сюда на лето снизилось».

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