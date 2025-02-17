В 2024 году «Россети Центр» вложила развитие электросетевого комплекса Белгородской области 4,79 млрд рублей c НДС

В филиале «Россети Центр» - «Белгородэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы. В прошлом году в регионе построено и реконструировано 476,6 км линий электропередачи 0,4 – 110 кВ, в эксплуатацию введено 63,4 МВА трансформаторной мощности. Реализован ряд крупных проектов, направленных на обеспечение надежной работы энергооборудования, подключение новых потребителей к сетям, внедрение инноваций.



Фото: Белгородэнерго

В частности, белгородские энергетики выполнили модернизацию оборудования 50 подстанций 35-110 кВ. На питающих центрах заменили аккумуляторные батареи оперативного тока, смонтировали устройства защиты от дуговых замыканий и волоконно-оптические датчики, повысили защищенность питающих центров, расположенных на приграничной территории.

На линии электропередачи 110 кВ «Алексеевка – Айдар», обеспечивающей транзит электроэнергии между Алексеевским, Вейделевским и Ровеньским районами области, заменили 6,3 км грозозащитного троса, установили новые многочастотные гасители вибрации, снижающие риск повреждения провода под воздействием ветра, выполнили мероприятия по усилению сопротивления контура заземления опор. Это повысит надежность электроснабжения жители восточной части Белгородской области.

В 2025 году в развитие электросетевого комплекса региона планируется вложить 5,8 млрд с НДС. Средства пойдут на строительство и реконструкцию 547 км линий электропередачи, ввод в эксплуатацию 157 МВА трансформаторной мощности, крупные проекты в области внедрения интеллектуального учета, автоматизации распределительной сети, обеспечения электроэнергией новых потребителей.