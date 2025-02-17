Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РСПП ждет изменения механизма инвестиционного налогового вычета к концу года

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает на донастройку механизма федерального инвестиционного налогового вычета к концу 2025 года. Он начал действовать в размере 3% с начала текущего года для ряда сфер.

Глава РСПП Александр Шохин

Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы договорились донастроить его по итогам 2025 года, невзирая на макроэкономические особенности»,— сказал глава РСПП Александр Шохин на Налоговом форуме Недели российского бизнеса (цитата по пресс-релизу РСПП).

По словам господина Шохина, бизнес-сообществу пока не удалось полностью избавиться от ряда специфических отраслевых и фискальных решений. При этом глава РСПП назвал знаковым решение не продлевать курсовую экспортную пошлину, которая действовала с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года в размере 4–7% при курсе 80–95 руб./$ на широкий перечень товаров.

В ноябре 2024 года правительство РФ утвердило параметры федерального инвестиционного вычета для частичной компенсации инвесторам роста нагрузки. Компании, которые инвестируют в оборудование и технологии в добыче, обработке, обеспечении электроэнергией, газом и паром, гостиничном бизнесе и общепите, а также в научные исследования и разработки, могут компенсировать 3% от таких расходов с 1 января 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Три процента некрупным планом».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...