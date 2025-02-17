РСПП ждет изменения механизма инвестиционного налогового вычета к концу года

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает на донастройку механизма федерального инвестиционного налогового вычета к концу 2025 года. Он начал действовать в размере 3% с начала текущего года для ряда сфер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы договорились донастроить его по итогам 2025 года, невзирая на макроэкономические особенности»,— сказал глава РСПП Александр Шохин на Налоговом форуме Недели российского бизнеса (цитата по пресс-релизу РСПП).

По словам господина Шохина, бизнес-сообществу пока не удалось полностью избавиться от ряда специфических отраслевых и фискальных решений. При этом глава РСПП назвал знаковым решение не продлевать курсовую экспортную пошлину, которая действовала с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года в размере 4–7% при курсе 80–95 руб./$ на широкий перечень товаров.

В ноябре 2024 года правительство РФ утвердило параметры федерального инвестиционного вычета для частичной компенсации инвесторам роста нагрузки. Компании, которые инвестируют в оборудование и технологии в добыче, обработке, обеспечении электроэнергией, газом и паром, гостиничном бизнесе и общепите, а также в научные исследования и разработки, могут компенсировать 3% от таких расходов с 1 января 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Три процента некрупным планом».