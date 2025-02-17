Власти начали проработку автомобильного маршрута по туристическим местам Урала

Рабочая группа по подготовке проекта по созданию Кольцевого туристического автомобильного маршрута по достопримечательностям Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в тестовом режиме проработала отрезок маршрута Екатеринбург — Югорск, передает департамент информационной политики Свердловской области.

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На Среднем Урале акцент сделают на достопримечательностях в районах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова — в тестовый вариант маршрута вошли гора Качканар, Конжаковский камень, Главный Уральский хребет, Висимский заповедник, музей под открытым небом Суеват Пауль и другие.

Руководством группы подготовки проекта занимается замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин — по его словам, маршрут позволит повысить интерес к туристическим местам и создать дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса (МСБ), для этого создадут необходимую инфраструктуру. «В этих местах будут построены придорожные отели. Также будем активно развивать транспортную, инженерную и информационную инфраструктуры»,— сказал Дмитрий Ионин. По словам генерального директора управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Светланы Яковлевой, отели и турцентры планируется построить в локациях, позволяющих в радиусе 50 км или одного дня посетить не только основную достопримечательность, но и сопутствующие объекты — пляжи, конные клубы, музеи, кафе, храмы.

Напомним, протяженность маршрута составит порядка 2,5 тыс. км, он будет проходить по федеральным трассам М-12, Р-351, Р-404 и региональным автодорогам через ключевые города — Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, Ивдель, Серов, Нижний Тагил. В рамках проекта сеть из восьми придорожных отелей в регионах Урала планирует построить девелопер «Атомстройкомплекс», они будут рассчитаны на 40 номеров категории «стандарт».

Ирина Пичурина