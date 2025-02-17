В Перми осуждены мошенники, продававшие «турпутевки»

Свердловский райсуд Перми вынес приговор в отношении организатора и участников организованной преступной группы. Как сообщает прокуратура Пермского края, в зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы, в покушении на совершение аналогичного преступления, а также в незаконном образовании юрлица.

Злоумышленники создали поддельные интернет-сайты пансионатов в Республике Абхазии и в Ялте, через которые потерпевшим продавались туристические путевки. После получения оплаты фактические владельцы сайтов переставали выходить на связь. Помимо продажи туров фигуранты также предлагали гражданам несуществующие товары. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,6 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», организатором преступной группы суд признал Андрея Травина. Он приговорен к 7,5 года колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. Еще пять членов ОПГ получили наказание от семи до пяти лет лишения свободы со штрафами от 200 до 250 тыс. руб. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.