Сочинский девелопер не смог отсудить у властей 89 млн рублей за изъятый участок

Сочинский девелопер АО «Мацеста Капитал» не смог отсудить у властей 89 млн рублей за участок, предоставленный ими, но затем изъятый по иску Генпрокуратуры. Апелляционный суд подтвердил необоснованность требований о взыскании расходов на освоение земли, выбывшей из государственной собственности и изменившей назначение по ничтожным сделкам. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из судебного акта, компания обратилась с иском к администрации Сочи и Росимуществу с требованиями о возмещении расходов, понесенных на освоение земельного участка площадью 77,5 га в с. Прогресс Хостинского района Сочи.

Данный участок в 2005 году Росимущество предоставило в аренду ОАО «Мацестинский чай». Тогда земли носили статус сельскохозяйственных, но впоследствии он был изменен на использование под комплексную жилую застройку. После этого «Мацестинский чай» уступил свои права на землю девелоперу «Мацеста Капитал», а Росимущество передало участок сочинским властям. В 2023 году Генеральный прокурор РФ оспорил все эти сделки, добившись признания их ничтожными.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мацеста Капитал» зарегистрировано в 2007 году в Сочи. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Убыток фирмы за 2023 год составил 2 млн руб.

Суды тогда пришли к выводу, что Росимущество и «Мацестинский чай» заведомо не преследовали цели исполнения договора, а их действия были направлены лишь на юридическое закрепление прав на землю для её последующей передачи третьим лицам. Также суды установили, что действия по изменению вида разрешенного использования спорного участка имели целью обход установленного законом порядка предоставления публичных земель для строительства.

К тому времени девелопер уже успел понести расходы на освоение площадки: в частности, на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку концепции застройки, аренду земель в течение многих лет и так далее — всего 89 млн руб. Раз оказалось, что власти предоставили землю незаконно, значит, они и должны возместить эти расходы, заявил он.

Однако Арбитражный суд Краснодарского края решил, что девелопер заранее имел представление о статусе участка и не мог не знать о возможных негативных последствиях, когда предпринял попытку реализации строительного проекта на сельхозземлях. Теперь выводы кубанского арбитража подтвердила и апелляционная инстанция. Решение вступило в законную силу.

Михаил Волкодав