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Радий Хабиров и Андрей Назаров будут ежемесячно встречаться с бизнесменами

Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр республики Андрей Назаров планируют ежемесячно проводить встречи с представителями бизнес-сообщества, сообщил глава региона на оперативном совещании в правительстве. Первая встреча состоится 19 февраля в Сибае.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров (в центре) и глава Башкирии Радий Хабиров (справа)

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров (в центре) и глава Башкирии Радий Хабиров (справа)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров (в центре) и глава Башкирии Радий Хабиров (справа)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Хабиров отметил, что мероприятия будут проходить в открытом режиме, и предупредил министр и глав районов, чтобы они были готовы к критике.

Майя Иванова

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