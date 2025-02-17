Радий Хабиров и Андрей Назаров будут ежемесячно встречаться с бизнесменами

Глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр республики Андрей Назаров планируют ежемесячно проводить встречи с представителями бизнес-сообщества, сообщил глава региона на оперативном совещании в правительстве. Первая встреча состоится 19 февраля в Сибае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров (в центре) и глава Башкирии Радий Хабиров (справа)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров (в центре) и глава Башкирии Радий Хабиров (справа)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Хабиров отметил, что мероприятия будут проходить в открытом режиме, и предупредил министр и глав районов, чтобы они были готовы к критике.

Майя Иванова