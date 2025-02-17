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В Казани будут судить организатора финансовой пирамиды на 121 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 33-летнего Павла Миронова, обвиняемого в создании преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму более 121 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Казани будут судить организатора финансовой пирамиды на 121 млн рублей

В Казани будут судить организатора финансовой пирамиды на 121 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани будут судить организатора финансовой пирамиды на 121 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, Миронов вместе с сообщниками создал в Казани преступное сообщество, занимавшееся незаконной брокерской деятельностью. С февраля 2017 года по октябрь 2021 года под видом обучения финансовой грамотности и торговли на «Форексе» и криптобиржах они похитили более 121 млн руб. у 102 человек. Офисы компании располагались в Казани, Екатеринбурге и Чебоксарах.

Обвиняемый пытался скрыться от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2023 года его депортировали из Индонезии в Россию.

Следствие наложило арест на автомобиль и квартиру Миронова. Уголовное дело передано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения.

Анар Зейналов

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