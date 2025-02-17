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«Золотое яблоко» открыло первый в Тюмени пункт выдачи товаров

В Тюмени открылся первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) сети магазинов «Золотое яблоко», об этом сообщили «РБК-Тюмень» в пресс-службе компании. При этом магазинов сети в городе сейчас нет.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пункт начал работу 17 февраля в деловом центре «Горький» на улице Максима Горького. Это первый ПВЗ, открытый компанией в регионах Уральского Федерального округа (УрФО), и третий в России. В компании не уточнили, планирует ли она открывать магазины или увеличивать количество пунктов выдачи заказов в Тюмени. Ранее товары из «Золотого яблока» в город также можно было заказать на дом или через ПВЗ служб доставки.

Сеть по продаже косметики и других товаров «Золотое яблоко» была основана в 1996 году в Екатеринбурге. Сейчас магазины компании открыты в регионах России, Казахстане и Белоруссии. Четвертый в УрФО магазин компания планирует открыть в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), а также собирается выйти на рынок Саудовской Аравии.

Ирина Пичурина

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