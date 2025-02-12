Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» выйдет на рынок Саудовской Аравии

Российский парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое яблоко» планирует в ближайшие месяцы запустить онлайн-магазин и открыть первый офлайн-магазин в городе Джидда (Саудовская Аравия), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Золотое яблоко» станет первым российским ретейлером в этой стране. Флагманский магазин займет площадь около 2 тыс. кв. м. На первом этапе будет создано более 100 рабочих мест, около половины из которых займут местные женщины.

По словам представителя РЭЦ в Саудовской Аравии Абдулселима Вагабова, «Золотое яблоко» станет началом новой вехи в российском экспорте парфюмерно-косметической продукции на рынок Ближнего Востока.

«Золотое яблоко» является одним из крупнейших парфюмерно-косметических ретейлеров в СНГ. В ассортименте «Золотого яблока» более 4,5 тыс. брендов. В России офлайн-магазины сети открыты в 19 городах. Сеть была основана в Екатеринбурге в 2004 году. Сейчас сеть развивает бизнес в России, Беларуси и Казахстане. Саудовская Аравия станет шестой страной присутствия «Золотого яблока» и третьей — на Ближнем Востоке. Компания уже работает в Катаре и ОАЭ.

Полина Щуцкая