Стоимость новосибирской обувной фабрики «С-теп» снизили вдвое на торгах

Начальная цена обувной фабрики «С-теп» (входит в OR Group), расположенной в Бердске, на новых торгах снижена до 264,4 млн руб. против 528,8 млн руб. на предыдущих. Об этом сообщается в объявлении о проведении торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подача заявок стартует 17 февраля 2025 года, прием завершится 17 апреля 2025 года. При отсутствии заявок начальная цена еженедельно будет снижаться на 5%, минимально возможная цена продажи составляет 50% от начальной. Лот включает в себя земельные участки, имущественный комплекс предприятия, оборудование, машины, инвентарь и др.

Предыдущие торги — в сентябре, октябре и декабре не состоялись из-за отсутствия заявок.

Фабрика «С-теп» приостановила производство в июле 2022 года. В апреле 2024 года предприятие признали банкротом. В декабре прошлого года арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в головной компании группы ПАО «ОР групп» по заявлению Промсвязьбанка из-за долга в 1,7 млрд руб. В феврале 2024 года суд ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении совладельца OR Group Антона Титова.

Лолита Белова