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Экс-главе Института лазерной физики дали условный срок за злоупотребления

В Новосибирске сегодня вынесли приговор бывшему директору Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Алексею Тайченачеву, который возглавлял учреждение с июня 2016-го по апрель 2022 года. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и присудили три года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд взыскал с ученого в пользу Министерства науки и высшего образования РФ почти 420 тыс. руб.

Фото: Отделение ГПНТБ СО РАН

Фото: Отделение ГПНТБ СО РАН

Это уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года по материалам управления ФСБ России по Новосибирской области. Алексею Тайченачеву вменили в вину то, что незаконно, по версии следствия, подписал приказ о выплате научному руководителю института надбавок за работу со сведениями, составляющими гостайну, и материалами ограниченного доступа. Ущерб правоохранители оценили почти в 420 тыс. руб.

Илья Николаев

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