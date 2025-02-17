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Коммерсантъ FM
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На въезде во Владивосток за 2,5 часа столкнулись 22 машины

На въезде во Владивосток утром 17 февраля произошло два дорожно-транспортных происшествия: в первом участвовало девять машин (один человек госпитализирован), во втором — 13 автомобилей (без пострадавших).

Первое ДТП произошло в районе дома №6 на улице Бийской. В сообщении управления МВД по Приморскому краю говорилось, что причины аварии устанавливаются, но в то же время звучала рекомендация быть бдительными «в условия непогоды».

Примерно через 2,5 часа УМВД сообщило о втором ДТП в районе дома №201а на улице Маковского. В сообщении указывалась необходимость следить за дистанцией и боковым интервалом в условиях непогоды.

17 февраля Владивосток накрыла метель. Местные СМИ писали, что город засыпало «за несколько минут», а в некоторые моменты «видимость пропадала почти до нуля».

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