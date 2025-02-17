Трамп разрешит ЕС покупать у США оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Да, я сделаю это»,— ответил Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на вопрос о том, даст ли он такое разрешение, передает ТАСС.

Глава Пентагона Пит Хегсет на днях говорил, что большую часть летальной и нелетальной помощи Украине в будущем должен предоставлять не США, а страны Европы.

В период с 24 января 2022 года по 30 июня 2024 года, по данным сервиса Statista, наибольший объем военной помощи Украине предоставили США (€51,6 млрд), Германия (€10,2 млрд), Великобритания (€8,9 млрд), Дания (€6,4 млрд) и Нидерланды (€4,4 млрд).