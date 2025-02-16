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Производитель пластмассы потребовал от донского зернотрейдера вернуть 238 млн рублей

В деле о банкротстве батайского ООО «Южный центр Агрогрупп» (торгует зерном) появилось требование вернуть 238 млн руб. Это задолженность перед донским производителем пластмассы — ООО «Вектор». Такие данные содержатся в Едином госреестре сведений о банкротстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в этом году требования к должнику предъявили ТСЖ «Кутузовская ривьера» и «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия». Наблюдение в отношении «Южного центра Агрогрупп» ввели в декабре 2020 года, когда в арбитражный суд обратилась ООО «Комсомольские зори», пожелавшая вернуть 84 млни руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный Центр Агрогрупп» было основано в 2003 году в Ростове. Предприятие специализировалось на оптовой торговле зерном. Владельцами зернотрейдера выступали кипрские Cortana Holding Limited (85% уставного капитала) и Palnor Holding Limited (15% уставного капитала). В августе 2021 года предприятие было признано банкротом.

Дмитрий Ковалевский

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