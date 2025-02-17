Совет Думы не рассмотрел вопрос лишения Юрия Напсо депутатских полномочий

Совет Госдумы не рассматривал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо от фракции ЛДПР, сообщили «Ъ-Кубань» в партии. Депутат отметил, что заседания Совета Думы 16 февраля не было и вопрос не обсуждался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Юрий Напсо уточнил, что у него серьезное заболевание, из-за чего он находится на лечении за границей. По его словам, нет оснований для лишения полномочий, так как он не пропускал 30 дней работы в Госдуме, предусмотренных законодательством. Депутат добавил, что с ним никто не связывался по этому вопросу.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила о планируемом рассмотрении вопроса об отзыве полномочий у Юрия Напсо из-за нарушения обязанности присутствовать на заседаниях. Комиссия по регламенту подготовила предложения, которые поддержали мандатные и этические комиссии.

Юрий Напсо, избранный в Госдуму в 2021 году от Краснодарского края и Ростовской области, занимает пост первого заместителя председателя комитета по государственному строительству. В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи решил обратить в пользу государства имущество, принадлежащее депутату и аффилированным с ним лицам. Депутат подал апелляцию, заявив о недостоверности информации.

Тат Гаспарян