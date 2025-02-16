Суд отказал НКХП в списании аварийного бомбоубежища в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) к региональному управлению Росимущества о списании аварийного защитного сооружения гражданской обороны на 300 человек. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Спорный объект — убежище №3 (отдельно стоящий склад грузов длительного хранения) — находится в собственности Российской Федерации. По данным акта инвентаризации от 20 ноября 2024 года, убежище полностью затоплено грунтовыми водами и не соответствует нормативным требованиям. Его восстановление признано технически и экономически нецелесообразным. По данным НКХБ, имеющиеся на территории предприятия два других защитных сооружения гражданской обороны полностью обеспечивают укрытие большей части работающей смены в случае необходимости.

Несмотря на наличие договора между НКХП и Росимуществом, предусматривающем проведение мероприятий по списанию объекта, суд указал, что подобные решения находятся в компетенции комиссии МЧС России.

«То обстоятельство, что ответчик осуществляет полномочия собственника сооружений гражданской обороны, не отменяет установленного законом порядка поставки и снятия таких объектов с учета», — говорится в решении суда.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» было зарегистрировано в 1996 году в Новороссийске. Хранение и складирование зерна является основным видом деятельности организации. Юрий Медведев владеет долей в размере 0,0799% в уставном капитале НКХП. Еще 50,99% доли в УК принадлежат московскому АО «Объединенная зерновая компания», долей в размере 35,36% владеет «Деметра-Холдинг». По итогам 2023 года выручка предприятия составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млрд руб.

Наталья Решетняк