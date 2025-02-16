Глава Ростовской области Юрий Слюсарь остановил приватизацию ФК «Ростов»

Временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь приостановил приватизацию 25% акций футбольного клуба «Ростов». Об этом глава региона рассказал во время вчерашней встречи с представителями донских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свое решение врио губернатора объяснил тем, что приватизация блокирующего пакета (25,99%) привела бы к утрате контроля правительства Ростовской области над футбольным клубом.

По мнению главы региона, футбол — направление, где частный бизнес должен не просто владеть клубом, а вкладывать средства в его развитие. «Если частный инвестор владеет (футбольным) клубом, то должен нести расходы на его содержание. Иначе это ответственность региона», – подчеркнул Юрий Слюсарь.

По данным системы СПАРК, АО «ФК Ростов» зарегистрировано в донском регионе в 1997 году. Основная специализация общества — деятельность спортивных клубов. В качестве гендиректора АО указан Вадим Рыбаков.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в октябре 2024 года депутаты Заксобрания Дона утвердили решение, на основании которого минимущества региона намеревалось продать на аукционе принадлежащие министерству 25,99% акций ФК. Продажу пакета объяснили желанием сократить госсобственность, не приносящую доходов в бюджет. При этом, власти сохранят блокирующий пакет ценных бумаг в размере 25% + 1 акция.

Сегодня Ростовская область владеет 51% акций футбольного клуба, еще 43,6% принадлежит ООО «Лернако», учредитель которой – известный на Дону предприниматель Арташец Арутюнянц. В 2020 году компания «Лернако» стала генеральным спонсором Академии ФК «Ростов».

По данным сервиса audit-it.ru, 2023 год стал первым прибыльным для АО ФК «Ростов» за последние семь лет. Клуб получил 360 млн руб. чистой прибыли.

Владимир Андреев