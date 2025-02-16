МВД разъяснило правила выдачи второго загранпаспорта россиянам

Российские граждане имеют право на одновременное владение двумя загранпаспортами при условии, что один из них — биометрический, следует из материалов главного управления по вопросам миграции МВД.

«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца»,— сказано в материалах ведомства, выдержку из которых приводит ТАСС.

В МВД пояснили, что загранпаспорт нового образца имеет чип со встроенной цифровой фотографией и отпечатками указательных пальцев. Сканирование отпечатков при оформлении такого документа предусмотрено с 12 лет.

В июле 2024 года МВД сообщало, что некорректная транслитерация буквы «ё» в загранпаспортах стала основной причиной, по которой россиянам отказывают в выезде за границу. Представитель ведомства Ирина Волк отмечала, что признание недействительными загранпаспортов россиян не носит массового характера.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Опечатки подводят на границе».