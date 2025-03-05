От классики до авангарда

Древний символ благосостояния и особых привилегий, элемент парадных драгоценностей монархов, завершающий штрих наряда — жемчуг и сейчас остается одним из излюбленных ювелирами материалов. Как с ним работают российские мастера и как они разрушают стереотипное представление о жемчуге как о консервативном, «бабушкином» украшении, рассказывает Юлия Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mousson Atelier, кольцо Undina, желтое золото, жемчуг Южных морей, изумруд, бриллианты Фото: Mousson Atelier Mousson Atelier, колье Undina, белое и желтое золото, жемчуг акойя, жемчуг Южных морей, бриллианты Фото: Mousson Atelier Следующая фотография 1 / 2 Mousson Atelier, кольцо Undina, желтое золото, жемчуг Южных морей, изумруд, бриллианты Фото: Mousson Atelier Mousson Atelier, колье Undina, белое и желтое золото, жемчуг акойя, жемчуг Южных морей, бриллианты Фото: Mousson Atelier

Дар морей и океанов, жемчуг считается старейшим драгоценным материалом, его применяли в качестве украшения тысячелетия назад. В 2000 годах до н. э. в Китае жемчуг преподносили в дар императорским особам, в Древней Греции украшения с ним надевали на свадьбу, а в Древнем Риме ношение жемчуга было законодательно закреплено в качестве привилегии правящего класса. В XV веке, когда жемчуг стал попадать в Европу уже не из региона Персидского залива, а более мощными торговыми потоками из только что открытой Америки, начался так называемый жемчужный век, который растянулся на четыре столетия: стоит посмотреть на расшитые жемчугом наряды французской королевы Марии Медичи (конец XVI века) и на жемчужные парюры российской императрицы Александры Федоровны (конец XIX века).

Устоявшийся веками культ натурального жемчуга и баснословные цены на него в начале XX века ощутимо пошатнул Кокити Микимото, разработавший метод получения культивируемого жемчуга, благодаря чему этот материал стал доступен не только привилегированным слоям населения. Сегодня в большинстве украшений используется именно культивируемый жемчуг, но и он обладает благородным мерцанием и богатой палитрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Dzhanelli, серьги, белое золото, жемчуг, бриллианты

Фото: Dzhanelli Dzhanelli, серьги, белое золото, жемчуг, бриллианты

Фото: Dzhanelli

В России у жемчуга, как и у ювелирного искусства в целом, свой особенный путь. В Средние века в Архангельской области добывали речной (пресноводный) жемчуг. Вплоть до конца XIX века самые ценные экземпляры такого жемчуга, который еще называли скатным, отправляли на экспорт и использовали в украшениях российских ювелирных фирм. Сегодня этот промысел прекращен, так как производящий речной жемчуг моллюск оказался на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Традиция создания украшений с натуральным жемчугом, прерванная в 1917 году, в СССР не продолжилась.

В новейшей истории, с начала 2000-х годов, жемчуг на отечественном рынке стал ассоциироваться с изделиями Mikimoto, которые привез в Россию ритейлер Mercury. На некоторое время мировая известность японского бренда затмила в сознании потребителя работы с жемчугом, которые предлагали российские ювелиры (впрочем, два десятилетия назад их было гораздо меньше, чем сегодня). Крупные, идеально круглые белоснежные жемчужины акойя или золотой жемчуг Южных морей в серьгах и колье надолго стали must-have в ювелирном гардеробе отечественных любительниц драгоценностей, и его постепенно перестали воспринимать как скучный и «бабушкин». Сегодня обе эти тенденции успешно развивают отечественные ювелиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Mercury, кольцо Classic, белое золото, жемчуг Южных морей, бриллианты

Фото: Mercury Mercury, кольцо Classic, белое золото, жемчуг Южных морей, бриллианты

Фото: Mercury

В 2015 году, когда luxury-ритейлер основал собственный ювелирный бренд Mercury, он перенял у Mikimoto эстафету изготовления украшений с жемчугом в жанре «вечной классики». Сегодня в коллекции Flower представлены серьги, подвески и кольца, в которых жемчуг соседствует с цветами-пятилистниками из лунных камней и опалов. А серия Classic уже солиднее: и жемчуг, и обрамляющие его бриллианты тут существенно более весомы.

В том же ключе работают и другие приверженцы ювелирной классики, впрочем, не без толики фантазии в дизайне. Жемчуг доминирует в коллекциях «Дворцовые тайны» и «По эскизам фирмы Карла Фаберже» бренда Alrosa Diamonds — какой же оммаж русским аристократкам и главному русскому ювелиру без белоснежной акойи в обрамлении бриллиантовых лент?

Балансирует между аллюзиями к историческим стилям и современный дизайн украшений с жемчугом Miuz Diamonds. В коллекции Royal Pearl отборный золотой жемчуг Южных морей и черный таитянский жемчуг главенствуют в конструкции из золота, и их матовое мерцание также подчеркнуто россыпью бриллиантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Miuz Diamonds, серьги Royal Pearl, белое золото, таитянский жемчуг, бриллианты

Фото: MIUZ Diamonds Miuz Diamonds, серьги Royal Pearl, белое золото, таитянский жемчуг, бриллианты

Фото: MIUZ Diamonds

Но если у крупных игроков рынка жемчуг лишь одно из направлений коллекций, и, пожалуй, не самое важное в сравнении с украшениями с бриллиантами и цветными драгоценными камнями, то иную картину можно видеть у Podnebesnaya & Podnebesny Jewellery. В конце 1990-х Ксения Поднебесная, основательница бренда и его креативный директор, отправилась в путешествие в Японию и там влюбилась в жемчуг. Сегодня она не только говорит на японском языке и прошла обучение у местных жемчужных асов, но с 2014 года является членом Японской ассоциации экспортеров жемчуга (Japan Pearl Exporters’ Association) и давно стала своей на мировых жемчужных аукционах и фермах. А значит, в украшениях Ювелирного дома Поднебесных можно видеть первоклассный жемчуг всех возможных сортов. Модельный ряд не менее разнообразен: от пусет с асимметрично расположенными бриллиантами и колец Toi et Moi со смотрящими друг на друга жемчужиной и цветным драгоценным камнем (за них в компании отвечает брат Ксении, геммолог Илья Поднебесный) до коротких колье и длинных сотуаров в несколько рядов. «Япония научила меня деликатному отношению к ювелирному дизайну и умению точно подбирать жемчуг к индивидуальности женщины буквально по диаметру и по оттенкам,— рассказывает Ксения Поднебесная.— Только в одном условно "золотом" виде филиппинского жемчуга можно различить несколько оттенков — от "шампани" до "огненного золотого"». Благодаря широкому ряду моделей Podnebesnaya & Podnebesny Jewellery составляет куда большую конкуренцию Mikimoto на российским рынке, чем все прочие бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Podnebesnaya & Podnebesny, кольцо «Сферы», белое золото, таитянский и пресноводный жемчуг, гранаты, бриллианты Фото: Podnebesnaya & Podnebesny Podnebesnaya & Podnebesny, сотуары и серьги Daily Pearls, белое золото, жемчуг Южных морей, бриллианты Фото: Podnebesnaya & Podnebesny Chamovskikh Jewellery House, серьги и кольцо «Сидней», белое золото, жемчуг Южных морей, бриллианты Фото: Chamovskikh Jewellery Следующая фотография 1 / 3 Podnebesnaya & Podnebesny, кольцо «Сферы», белое золото, таитянский и пресноводный жемчуг, гранаты, бриллианты Фото: Podnebesnaya & Podnebesny Podnebesnaya & Podnebesny, сотуары и серьги Daily Pearls, белое золото, жемчуг Южных морей, бриллианты Фото: Podnebesnaya & Podnebesny Chamovskikh Jewellery House, серьги и кольцо «Сидней», белое золото, жемчуг Южных морей, бриллианты Фото: Chamovskikh Jewellery

У бренда из-за Урала Chamovskikh Jewellery House жемчужины чаще всего являются одним из конструктивных элементов: нитью в колье Flora c центральной драгоценной орхидеей или кисточкой в серьгах Pearl Royal. Впрочем, без крупных центральных жемчужин авангардные формы серег и колец Sydney из коллекции Discovery c силуэтом Сиднейской оперы были бы неинтересны.

Жемчуг может оказаться навершием булавки для волос — такой аксессуар от бренда Cluev будет прекрасно смотреться и в прическе, и в сочетании с нарядом для праздничного выхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cluev, сотуар, белое золото, жемчуг акойя, бриллианты Фото: Cluev Mikhail Milyutin, кольцо, желтое золото, розовый жемчуг Мин, сапфирин, бриллианты Фото: Mikhail Milyutin «Мастерская Агафоновых», кольцо, желтое золото, перидот, жемчуг акойя, перламутр, горячая эмаль Фото: Мастерская Агафоновых Следующая фотография 1 / 3 Cluev, сотуар, белое золото, жемчуг акойя, бриллианты Фото: Cluev Mikhail Milyutin, кольцо, желтое золото, розовый жемчуг Мин, сапфирин, бриллианты Фото: Mikhail Milyutin «Мастерская Агафоновых», кольцо, желтое золото, перидот, жемчуг акойя, перламутр, горячая эмаль Фото: Мастерская Агафоновых

У Mikhail Milyutin серый и розовый жемчуг-соло поднимают над сложной конструкцией из поделочных и драгоценных камней. А в украшениях «Мастерской Агафоновых» миниатюрные жемчужины по византийской традиции дополняют узор из горячей эмали или обрамляют крупный драгоценный камень; в других же драгоценный камень подчеркивает красоту композиции из нескольких крупных жемчужин разных оттенков.

Maxim Demidov, еще один бренд из-за Урала, и петербургский Ekaterina Kostrigina работают с барочным жемчугом — его неправильная природная форма порой диктует дизайн украшения, как правило это анималистические или флористические мотивы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Maxim Demidov, кольцо «Кокетство», белое золото, жемчуг, бриллианты Фото: Maxim Demidov Liza Borzaya, сумочка Treasure, желтое золото, жемчуг акойя, аметисты Фото: Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 2 Maxim Demidov, кольцо «Кокетство», белое золото, жемчуг, бриллианты Фото: Maxim Demidov Liza Borzaya, сумочка Treasure, желтое золото, жемчуг акойя, аметисты Фото: Liza Borzaya

Бренд Liza Borzaya, фирменным стилем которого стало использование гильошированной горячей эмали в современных дерзких формах, год назад вдруг обратился к жемчугу. Пока в коллекции Treasure представлено несколько лаконичных изделий, но одно заставило говорить о себе: ювелирная сумочка на золотой цепочке из сотен белоснежных жемчужин и с аметистом по центру — жанр редкий, дорогостоящий и прихотливый. «Жемчуг всегда представлялся мне аристократичным и уместным в любой ситуации драгоценным материалом. Любое украшение с ним сразу становится элегантным и праздничным,— говорит Елизавета Борзунова, креативный директор бренда.— Но мне захотелось немного похулиганить, и так родилась сумочка, в которую можно убирать кольца, чтобы не забыть их на раковине, когда вы моете руки в ресторане или в театре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Epic Jewellery, серьги «Атом», белое золото, титан, жемчуг акойя, бриллианты

Фото: Epic Jewellery Epic Jewellery, серьги «Атом», белое золото, титан, жемчуг акойя, бриллианты

Фото: Epic Jewellery

Не менее оригинально обходятся с жемчугом в Epic Jewellery. В кольце и подвеске «Одуванчик» крупная жемчужина располагается в ажурном куполе из золота и капель бриллиантов, в серьгах «Атомы» — внутри четырех золотых орбит, символизирующих движение элементарных частиц, а в серьгах «Заха» — внутри спиралей, напоминающих текучие формы архитектуры Захи Хадид.

«Мы выработали собственный подход к жемчугу в украшениях: практически всегда он является частью некой объемной конструкции,— рассказывает креативный директор бренда Анна Минакова.— Неординарный дизайн одновременно является отличным практичным решением: подобная конструкция еще и защищает жемчужину от повреждений».

Сегодня украшения с жемчугом от российских ювелиров демонстрируют завидное разнообразие — в сортах жемчуга, в стиле украшений и в подходе к дизайну. Одни предпочитают интерпретировать концепцию «вечной классики», другие раздвинули ее рамки и используют жемчуг как акцент или авангардный элемент.