Ориентиры сезона

Наступает время обновления и модных приобретений, которые пополнят гардероб новыми образами и добавят актуальных красок. Блестящие ткани и элементы, пастельные тона, силуэты 1980-х, мини, бельевой кутюр, морские мотивы и многое другое, показанное дизайнерами на подиумах главных четырех мировых столиц моды, рассматривала Лидия Агеева.

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Сияющее

Пайетки, кристаллы, стразы и металлизированные ткани — этой весной особое внимание на блеск. Алессандро Микеле назвал свое дебютное шоу для Valentino Pavillon des Folies (Павильон безумств) и продемонстрировал, на что способны его ателье, расшившие эклектичные блейзеры тысячей бусин. Энтони Ваккарелло для Saint Laurent представил образ Ива в женской вариации и одел моделей в металлизированные жакеты разных расцветок. Дэниел Ли для Burberry готовится к летним фестивалям в любую погоду и предложил носить коктейльные платья в пайетках вместе с парками с капюшонами. Похожий прием использовали Миучча Прада и Раф Симонс для Prada: они накинули на платье, расшитое сотней зеркал, желтый дождевик. Джонатан Андерсон выпустил на подиум Loewe целую армию моделей в приталенных платьях, расшитых тысячами однотонных пайеток. А Эди Слиман в своей последней коллекции для Celine, которую он показал в виде мини-фильма, представил несколько твидовых ансамблей, мини-платьев и юбок-карандашей, расшитых вручную пайетками.

Короткое

Фаворит сезона — мини намного выше колена. Джонатан Андерсон в Лондоне для своего именного бренда показал коллекцию-этюд с мини-платьями из разных материалов: атласа, шерсти и других тканей, а также кожи. Им же посвятил часть своей коллекции Celine, вдохновленной 1960-ми, Эди Слиман, сделав акцент на А-силуэте. Гленн Мартенс для Diesel представил серию мини-юбок с бахромой из денима. Фанаты шорт непременно обратят внимание на микромодели как на показах Miu Miu, Iceberg и Fendi, комбинезоны Gucci или ансамбли из той же ткани, что и пиджак или кардиган, как в коллекции Chanel.

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Пляжное

Вторую коллекцию для Chloe Чемена Камали посвятила летним каникулам. Ее героиня обожает струящиеся платья в пол из легчайших тканей, белый цвет для дня на солнце, кружевные бандо, подходящие для лета в городе у моря. Дизайнер лейбла ABRA Дор Эдрие (он отвечает за обувь на показах Джонатана Андерсона и Симона Жакмюса) тоже мечтал о летних поездках к морю — в его коллекции есть несколько образов из пляжных полотенец. Casablanca предложила стилизовать под серферский костюм и купальники с горлом повседневный летний гардероб. Chanel, Moschino и Marni нарядили моделей в матросские воротники и шляпы. Питер Мюлье для Alaia создал платья из рыбачьей сети, а Миучча Прада и Раф Симонс в свойственной им манере представили на подиуме Prada свою версию классической бретонской полоски.

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Балетное

Креативный директор Ferragamo Максимилиан Дэвис, в этом сезоне сделав ставку на тесную связь дома с танцорами, в частности Кэтрин Данэм и Рудольфом Нуреевым, показал на подиуме гардероб одного дня из жизни балерины. Финалист премии LVMH этого года парижанин Алан Поль (Alainpaul), до того как стать дизайнером, занимался классическим танцем и инкорпорировал в свою коллекцию балетки, струящиеся юбки миди и фатин, как на балетных пачках. Мария Грация Кьюри посвятила коллекцию Dior современным амазонкам — женщинам с характером и продемонстрировала боди, которые она предлагает носить со спортивными брюками или юбками с разрезом. А Симон Роша представила платья с пачками в нежно-розовом, черном и ярко-красном оттенках.

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Откровенное

Сезонная коллекция Dolce & Gabbana являет собой вариацию на тему гардероба Мадонны из 1990-х, когда она в образе сногсшибательной блондинки с ретро-укладкой покорила мир. Оттуда боди и лифы с конусами — оммаж Жан-Полю Готье, любимому дизайнеру певицы. Демна для Balenciaga на этот раз играл с концептом нижнего белья, просвечивающими кэтсьютами-обманками, украшенными кружевными бра, стрингами, перчатками, чулками, а также длинными вечерними платьями, которые завязываются на спине, как корсеты. Протеже Риккардо Тиши испанец Луис де Хавьер привез из Америки в Париж свое видение испанской страсти: его героини любят одеваться откровенно, выбирая лифы с конусами, кружевные кэтсьюты, юбки и брюки низкой посадки, чтобы виднелись стринги, и обязательно дополняют образы шляпками, как у тореадоров. Николя ди Феличе для Courreges, по-прежнему увлеченный геометрическими формами, предложил летние чувственные образы с лифами-прямоугольниками и длинными струящимися платьями с глубокими вырезами.

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Маскулинное

Энтони Ваккарелло на показе для Saint Laurent устроил парад моделей в костюмах с широкими плечами. Похожие носил в 1980-х сам Ив Сен-Лоран, чей стиль стал лейтмотивом весенне-летней коллекции. После ухода Дриса Ван Нотена из моды его студия продолжает его дело и в новом сезоне сфокусировалась на кожаных блейзерах как с мужского плеча, шелковом жаккарде с рисунком под питона и полосатой костюмной ткани. Вот и у Жульяна Домены (Rabanne) и Марии Грации Кьюри (Dior) появились пиджаки с широкими плечами, как в 1980-х (это десятилетие все чаще возвращается на подиумы), которые предлагается носить с полосатыми сорочками и платьями из металлизированной ткани или с одеждой в спортивном стиле. Max Mara тоже предлагает сделать ставку на блейзеры из костюмных тканей мужской посадки в комплекте с узкими юбками-карандашами.

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Пастельное

В центре внимания вновь пастельные тона. Голубой и розовый у Louis Vuitton, Fendi и Chanel, ванильный и фисташковый у Versace и Chloe, мятный у Marni (который, по прогнозам тренд-аналитиков, перекочует и в осенний гардероб, это один из главных трендов январских мужских показов).

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Есть и вариант деграде пастельных оттенков: на шелковых сорочках, бомберах и туниках Jil Sander.