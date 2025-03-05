Для первых леди

Гавану в первой половине ХХ века называли Парижем Карибского моря. Это был оживленный город, куда богатые американцы приезжали развлечься и отдохнуть от сухого закона в местных барах, ночных клубах и ресторанах, оформленных в стиле ар-деко. В то время ювелирно-часовой магазин Cuervo y Sobrinos был самым престижным местом Гаваны, где местные жители и гости кубинской столицы выбирали подарки себе и близким. И именно Гавана 1930-х годов вдохновила современный часовой бренд Cuervo y Sobrinos на создание женских часов Historiador Primera Dama со стальными корпусами, кристаллами и перламутровыми циферблатами в широком ассортименте цветов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Historiador Primera Dama, 36 мм, сталь, перламутровый циферблат, кристаллы, кварцевый механизм Фото: Cuervo y Sobrinos Часы Historiador Primera Dama, 36 мм, сталь, перламутровый циферблат, кристаллы, кварцевый механизм Фото: Cuervo y Sobrinos Часы Historiador Primera Dama, 36 мм, сталь с PVD-покрытием, перламутровый циферблат, кристаллы, кварцевый механизм Фото: Cuervo y Sobrinos Часы Historiador Primera Dama, 36 мм, сталь с PVD-покрытием, перламутровый циферблат, кристаллы, кварцевый механизм Фото: Cuervo y Sobrinos Следующая фотография 1 / 4 Часы Historiador Primera Dama, 36 мм, сталь, перламутровый циферблат, кристаллы, кварцевый механизм Фото: Cuervo y Sobrinos Часы Historiador Primera Dama, 36 мм, сталь, перламутровый циферблат, кристаллы, кварцевый механизм Фото: Cuervo y Sobrinos Часы Historiador Primera Dama, 36 мм, сталь с PVD-покрытием, перламутровый циферблат, кристаллы, кварцевый механизм Фото: Cuervo y Sobrinos Часы Historiador Primera Dama, 36 мм, сталь с PVD-покрытием, перламутровый циферблат, кристаллы, кварцевый механизм Фото: Cuervo y Sobrinos

Во всех часах Cuervo y Sobrinos присутствует латинский колорит. Хотя сейчас это швейцарская компания, основана она была в Гаване в 1882 году. Поначалу процветавшая, кубинская компания исчезла в середине 1960-х после революции и национализации. Но возрожденный в 1990-х годах бренд в каждой коллекции так или иначе обращается к наследию золотого века Гаваны.

Отличительной чертой модели Cuervo y Sobrinos Historiador являются винтажные ушки, напоминающие коровьи рога. Они сохранились и в женских версиях часов, Primera Dama. В винтажном стиле выполнена и заводная головка-луковица, которая вместе с ушками крепится к 36-миллиметровому корпусу из нержавеющей стали толщиной 7,8 мм. В некоторых моделях сталь имеет PVD-покрытие, что понравится тем, кто предпочитает часы цвета золота. Есть и версии, инкрустированные 58 кристаллами по безелю. Корпус часов хорошо сидит на женских запястьях разного размера.

Primera Dama показывают только время; часовая и минутная стрелки исполнены в форме листьев. У некоторых моделей на циферблате установлены три кристалла у отметки «8 часов», в других целая дюжина служит часовыми индексами, да еще и безель в кристаллах. Цвета перламутровых циферблатов варьируются от классического черного и розовато-серебристого до ярко-бирюзового, синего, зеленого и фиолетового. О кубинском наследии Cuervo y Sobrinos напоминает надпись «Habana».

Часы Primera Dama имеют кварцевый механизм Caliber CyS 1005 со сроком службы батареи около 34 месяцев. Они водонепроницаемы до глубины 50 метров, задняя крышка украшена изображением женщины в шляпе-клош с пером по моде 1930-х годов. Каждая модель Primera Dama доступна либо на ремешке из кожи луизианского аллигатора в цвет циферблата, либо на стальном браслете.

Все модели Historiador Primera Dama — и красочно-веселые, и простая классика, и нарядные с кристаллами — выполнены в традиционном стиле повседневного гламура Cuervo y Sobrinos. В России большинство из них можно приобрести в бутиках AllTime.

Екатерина Зиборова