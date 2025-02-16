В Австрии сириец напал с ножом на прохожих, погиб подросток

В центре австрийского города Филлах в регионе Карантия мужчина с ножом напал на прохожих, передает OE24. Погиб 14-летний подросток. Еще четверо мужчин получили ранения.

Полиция сообщила, что нападавшим оказался 23-летний беженец из Сирии, который просил в Австрии убежище. Он задержан. Знал ли мужчина кого-то из жертв, пока неизвестно.

Очевидцем происшествия стал 42-летний курьер по доставке еды в полиции. Мужчина на машине подъехал к месту нападения и «предотвратил нападение на других людей». Газета Kurier пишет, что очевидец сбил нападавшего на автомобиле.

«Это возмутительное злодеяние должно повлечь за собой суровые последствия. Я всегда говорил ясно и недвусмысленно: те, кто живет в Каринтии, в Австрии, должны уважать закон и приспосабливаться к нашим правилам и ценностям»,— сказал губернатор Карантии Петер Кайзер. Он призвал правоохранителей отправить нападавшего под стражу, после чего депортировать.