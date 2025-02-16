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Коммерсантъ FM
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МИД Бразилии назвал дату следующего саммита БРИКС

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра сообщил в соцсети X, что в 2025 году саммит БРИКС пройдет 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. 1 января Бразилия получила статус председателя объединения.

В предыдущий раз Бразилия председательствовала в БРИКС и организовывала саммит в 2019 году. Секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Паис Сабойя говорил, что в 2025 году страна намерена поднять вопросы регулирования искусственного интеллекта, использования национальных валют в торговле, борьбы с бедностью и изменением климата.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 году саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября в Казани.

Подробнее об объединении — в материале «Ъ» «На холоде БРИКС расширяется».

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