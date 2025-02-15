В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева

В СПбГУ открыли памятную доску в честь известных выпускников университета — лидера большевиков Владимира Ленина, президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. На доске указаны их должности в качестве глав государства, а также даты окончания учебы в университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Фото: Телеграм-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга

«Уже более 100 лет СПбГУ сохраняет традицию установки памятных досок. Первая была посвящена универсанту Николаю Гоголю»,— поделились в Telegram-канале университета.

Открытие памятника сопровождалось торжественной церемонией. Двое молодых людей сняли белую ткань с доски, после этого раздались аплодисменты. Это одно из мероприятий, которое прошло во время празднования 301-й годовщины со дня основания университета.

Владимир Путин учился в ЛГУ в 1970–1975 годах на международном отделении юридического факультета. Дмитрий Медведев окончил юридический факультет в ЛГУ в 1987 году, а потом окончил там аспирантуру юридического факультета в 1990-м. В 1891 году Владимир Ленин сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета.