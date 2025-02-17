Требования к качеству жизни постоянно растут, и лифтовое оборудование рассматривается уже не только как средство передвижения, но и как часть комфортной городской среды. О модернизации производства, расширении сфер деятельности и развитии за пределами Москвы «Ъ-Review» рассказал гендиректор Карачаровского механического завода (КМЗ) Дмитрий Сидельковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— В 2022 году на заводе была начата процедура банкротства, а в 2024 году он был выкуплен правительством Москвы. Что изменилось с этого момента?

— При поддержке Москвы КМЗ вступил в новую эпоху. Наиболее важное изменение — территория завода вошла в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», и сейчас мы оформляем документы для включения предприятия в число ее резидентов.

В настоящее время на базе завода формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В него войдут производители лифтов, компонентов и комплектующих. Вместе мы сможем гарантировать технологическую безопасность и суверенитет отрасли, самостоятельно развивать уникальные инновационные технологии.

Идет комплексное проектирование территории. В 2026–2027 годах мы планируем построить несколько новых цехов. В них будет размещено производство компонентов для лифтового оборудования, например систем управления, преобразователей частоты, приводов дверей кабины, TFT-экранов и других необходимых комплектующих. Кроме того, будет построен современный логистический комплекс.

— Какие задачи ставит перед вами новый акционер?

— Наша главная задача — вывести КМЗ и в целом отрасль лифтостроения на качественно новый уровень. Исторически завод специализировался на производстве серий недорогих лифтов хорошего качества. На сегмент класса комфорт сегодня приходится около 90% продукции предприятия.

При этом мы также выпускаем эксклюзивные модели. В прошлом году, например, Карачаровский механический завод представил новые лифтовые кабины «Аура» и «Галактика» на международной выставке «Лифт Экспо. Москва». Модели бизнес-класса позволяют обеспечить потребности рынка коммерческой недвижимости и сочетают в себе современный дизайн и дорогие, эксклюзивные отделочные материалы. Хочу отметить, что в 2024 году в конкурсе «Лучшее в лифтостроении» завод стал двукратным победителем. Мы получили награду в номинациях «Лучший лифт. Лучшее решение при замене для программ капитального ремонта многоквартирных домов» и «Приз зрительских симпатий» по оценке гостей и посетителей выставки.

Кроме того, мы начали развивать два новых для КМЗ направления — это монтаж и сервис. В этом году планируем смонтировать в Москве более 2,5 тыс. лифтов. С одной стороны, это большое количество, а с другой — лишь часть всех поставляемых нами городу лифтов. В дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы самостоятельно устанавливать и обслуживать все лифты нашего производства.

— Какие производственные результаты показал завод по итогам 2024 года?

— Прошлый год завершился для нас довольно успешно. КМЗ выпустил около 3,5 тыс. лифтов, что немного превосходит показатель 2023 года.

Мы ставили себе задачу разработать собственные безредукторные лебедки и успешно с этим справились. Сегодня мы показываем опытные образцы, которые полностью сконструированы и произведены инженерами нашей компании и не имеют аналогов в России. Такие лебедки компактнее, надежнее и существенно менее шумные, чем редукторные. Их можно применять в том числе для лифтов без машинного помещения. Новую лебедку можно будет использовать в стандартных для 15–30-этажных домов пассажирских лифтах грузоподъемностью до 400 кг и со скоростью 1,6 м/c. Серийный выпуск изделия для обеспечения собственных нужд КМЗ будет налажен уже в 2025 году.

В этом же году мы планируем более чем на 30% увеличить выпуск продукции. Часть мы поставим по контрактам, заключенным с Фондом капитального ремонта и Фондом реновации города Москвы. Офсетные и специальные контракты со встречными инвестиционными обязательствами на сумму более 100 млрд руб. предполагают поставку городу около 30 тыс. лифтов в течение десяти лет. Мы, в свою очередь, в рамках этих контрактов взяли обязательство инвестировать более 2 млрд руб. в освоение производства новых компонентов, в том числе в серийное производство безредукторных лебедок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех 29. Сварочный процесс портала дверей шахты лифта

Фото: Пресс-служба «Карачаровского механического завода» Цех 29. Сварочный процесс портала дверей шахты лифта

Фото: Пресс-служба «Карачаровского механического завода»

— Завершили ли вы процесс импортозамещения, или остаются проблемы с компонентами?

— Мы уже сейчас глубоко локализованы, но продолжаем стремиться к максимально возможному переходу на российскую продукцию. Наши лифты, согласно постановлению правительства №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ», занесены в реестр как продукция российского производства. Мы сами производим около 80% комплектующих — узлы системы безопасности, лебедки, лифтовые кабины и т. д.

Чтобы увеличить локализацию продукции КМЗ, мы сотрудничаем с нашими коллегами из особой экономической зоны «Технополис Москва». В том числе с компаниями, которые размещаются на площадке «Алабушево», где действует кластер фотоники и микроэлектроники. Сегодня в него входят уже более 60 компаний. Продукция этих предприятий востребована во многих отраслях — телекоммуникациях, транспорте, медицине, а также, конечно, в нашей отрасли — лифтостроении.

— Планируете ли вы наращивать объемы производства и развиваться за пределами Москвы?

— Москва — наш якорный потребитель. Однако мы активно работаем и с другими регионами: Ленинградской областью, Республикой Крым, Республикой Чувашия, Тюменской областью и другими. На территории России около 25% установленных лифтов — производства КМЗ. По планам уже с 2026 года мы сможем поставлять на рынок более 12 тыс. лифтов ежегодно.

— А как же цифровизация?

— В этом направлении мы тоже развиваемся. Например, в этом году планируем реализовать цифровую модель производства, благодаря которой появится возможность оптимизации технологических процессов.

Наличие цифрового двойника позволит оперативно просчитывать последствия изменений и перспективы внедрения тех или иных инновационных решений. Кроме того, мы готовы предоставить девелоперам наши новые разработки по вертикальному транспорту с применением новейших, самообучающихся систем распределения пассажиропотока, без которых уже невозможно представить современные бизнес-центры и небоскребы.

— На ваш взгляд, как сейчас развивается рынок недвижимости в Москве и какие перспективы открываются перед строительной отраслью в целом?

— В Москве в 2024 году ввели в эксплуатацию около 14 млн кв. м недвижимости, и почти половина объема — это жилье. Около 19% московского рынка занимают дома, построенные по программе реновации. КМЗ заключил офсетный контракт, по которому будет поставлять лифтовое оборудование для строительства таких домов. Для жилья бизнес-класса у нас тоже есть интересные модели. Не менее активно сегодня возводят и объекты административной, коммерческой, социальной и деловой инфраструктуры. В целом отмечу, что в продуктовой линейке КМЗ уже есть продукты для разных типов жилья и административных зданий, мы стремимся в скором времени иметь возможность закрыть все потребности строительного рынка. Создание кластера лифтостроения и вертикального транспорта на базе КМЗ соответствует тенденции к развитию строительной отрасли в Москве и в целом в России.

— Какие компании являются основными поставщиками лифтового оборудования в России? Будет ли меняться структура рынка?

— В «большую четверку» производителей, работающих на рынке РФ, входят, кроме КМЗ, также Щербинский лифтостроительный завод, петербургский Meteor и белорусский «Могилевлифтмаш». Только наши общие производственные мощности вдвое превышают емкость российского рынка. Сейчас отрасль набирает обороты, новые проекты обеспечивают загрузку предприятий. Мы работаем, чтобы у строительных компаний был более широкий выбор — в том числе и при строительстве небоскребов и других объектов, требующих нестандартных решений.

— Рассматриваете ли вы экспорт вашего оборудования за рубеж?

— Конечно, сегодня мы прорабатываем различные варианты. По итогам января--октября 2024 года российский экспорт лифтового оборудования в денежном выражении увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На московских производителей приходится 25% российских поставок лифтового оборудования за рубеж, и за 2024 год доля увеличилась более чем в два раза.

Сегодня наш фокус направлен на развитие сотрудничества со странами ЕАЭС, где действует единый технический регламент. В обозримом будущем мы планируем поставки и в дальнее зарубежье.

— С учетом открытия новых направлений деятельности у вас могут возникнуть проблемы с поиском кадров?

— Вероятность таких проблем для нашего предприятия минимальна. Мы демонстрируем комплексный подход к управлению персоналом, что делает нас привлекательными для соискателей.

Сегодня на заводе работает более 800 высококвалифицированных специалистов, только за 2024 год мы расширили штат на 10%. В 2025 году планируем трудоустроить еще не менее 200 человек, что позволит закрыть кадровые потребности для успешного развития завода и новых направлений.

Мы уделяем особое внимание развитию производственных компетенций и предлагаем конкурентоспособную заработную плату с системой дополнительной мотивации, а также достойный социальный пакет, включающий программу добровольного медицинского страхования.

Кроме того, мы активно работаем над ESG-повесткой, совершенствуем социальную политику и поддерживаем инициативы сотрудников, включая поощрение рационализаторов и новаторов. Участие коллектива в спортивных и культурных мероприятиях столицы, а также вовлечение в социальную жизнь компании укрепляют командный дух и лояльность.

Важным фактором для соискателей является и надежность компании, обеспеченная поддержкой правительства Москвы как нашего акционера.

Мы ждем на заводе выпускников технических вузов и всех, кому интересно производство. Современное оборудование и опытные наставники помогут адаптироваться на предприятии и стать частью коллектива, развивающего инновационное проекты, которые играют важную роль в жизни практически каждого человека.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко