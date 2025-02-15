В Перми начальника спецприемника обвиняют в мошенничестве

Свердловским районным судом Перми избрана мера пресечения в отношении начальника спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту № 2 Управления МВД России. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации портала properm.ru, обвиняемый в декабре прошлого года похитил 825 тыс. рублей, которые были выделены в качестве премий личному составу.

Отметим, на сегодня в Перми действуют два спецприемника на ул. Героев Хасана, 47в и на ул. Ласьвинская 98д.