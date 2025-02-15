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МЧС: пять человек спасли из горящего дома в Советском ХМАО

В Советском (ХМАО-Югра) пожарные спасли пять человек из горящего многоквартирного дома по улице Мичурина, рассказали в региональном МЧС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным министерства, пожар начался в 7:47 утра. На месте пожарные обнаружили задымление в одной из квартир, была угроза распространения огня. Из густого дыма вывели пять человек, включая женщину и ребенка. Еще 26 жителей дома были эвакуированы в безопасное место. Пожар локализовали в 08:42 и полностью ликвидировали к 09:06.

Пострадавшая женщина была передана медикам скорой помощи для оказания необходимой помощи. В тушении пожара участвовали 23 человека и пять единиц техники МЧС России. Причины возгорания пока устанавливаются.

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