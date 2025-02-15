Силовики пришли с рейдом в отель Savoy

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в отеле Savoy, передает РЕН ТВ. Там проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина. Telegram-канал Mash пишет о задержаниях.

Как утверждает Mash, около 20 людей в масках зашли в Savoy примерно в 1:00 и отключили музыку. Telegram-канал Shot пишет, что посетителей «положили лицом в пол». На видео, которые они публикуют, видно сотрудников полиции и кинолога с собакой. Около здания Savoy стоят несколько автозаков.

«Известия» также публикуют видео с общественным деятелем Ириной Хакамадой. Mash утверждает, что на мероприятии она должна была выступить с диджей-сетом.

По информации РЕН ТВ, силовики во время обысков нашли несколько пакетиков с неизвестным белым веществом. В машине, которая была припаркована вблизи отеля, они также обнаружили оружие.