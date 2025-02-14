Трамп учредил совет по энергетическому доминированию

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании национального совета по энергетическому доминированию. Совет возглавит министр внутренних дел страны Дуг Бергам, его заместителем назначен министр энергетики Крис Райт.

«У нас больше энергии, чем у любой другой страны, и теперь мы высвобождаем ее»,— сказал Дональд Трамп, подписывая документ (цитата по Bloomberg).

Совет должен сформировать энергетическую политику правительства США. В его задачи войдут помощь в выдаче разрешений для энергетических предприятий, а также решение вопросов в сфере производства и распределения нефти, газа, электричества и других ресурсов.

20 января Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Он говорил, что инфляция в стране была вызвана «огромным перерасходами и ростом цен на энергоносители».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по нефти».