Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп учредил совет по энергетическому доминированию

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании национального совета по энергетическому доминированию. Совет возглавит министр внутренних дел страны Дуг Бергам, его заместителем назначен министр энергетики Крис Райт.

«У нас больше энергии, чем у любой другой страны, и теперь мы высвобождаем ее»,— сказал Дональд Трамп, подписывая документ (цитата по Bloomberg).

Совет должен сформировать энергетическую политику правительства США. В его задачи войдут помощь в выдаче разрешений для энергетических предприятий, а также решение вопросов в сфере производства и распределения нефти, газа, электричества и других ресурсов.

20 января Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Он говорил, что инфляция в стране была вызвана «огромным перерасходами и ростом цен на энергоносители».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по нефти».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...